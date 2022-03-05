ЦСКА – «Нижний Новгород», «Реал» — «Реал Сосьедад» и другие матчи. Что смотреть сегодня

2022 год набирает обороты, на календаре весна. Правда, для российского спорта она началась с тотального бана. Но посмотреть всё равно есть на что. Рассказываем о самых интересных матчах для ставок, которые запланированы на 5 марта.

На что ставить в футболе 5 марта

В субботу много классного футбола. В РПЛ, правда, всего один матч: ЦСКА принимает «Нижний Новгород». Посмотрим, подкрепят ли первое яркое впечатление своей игрой новички армейцев.



В Англии «Ливерпуль» попробует приблизиться к «Ман Сити» на расстояние удара. Для этого нужно дома обыграть «Вест Хэм». «Челси» на выезде сыграет с «Бёрнли», а «Лестер» примет «Лидс», который остался без Марсело Бьелсы.



В Германии «Бавария» сыграет с «Байером». Мюнхенцы без Мануэля Нойера чуть более уязвимы, поэтому стоит ждать борьбы. «Лейпциг» Доменико Тедеско встретится с «Фрайбургом».



В Испании «Реал» примет «Реал Сосьедад». Отрыв «Королевского клуба» довольно приличный, а впереди матч с «ПСЖ», так что однозначно фаворитом команду Карло Анчелотти считать опрометчиво.



В Италии Алексей Миранчук и его «Аталанта» на выезде играют с «Ромой» Жозе Моуринью, а во Франции «ПСЖ» сразится с неудобной для себя «Ниццей», именно эта команда выбила парижан из Кубка Франции.

На что ставить в хоккее 5 марта

В КХЛ продолжается первый раунд плей-офф. ЦСКА и «Трактор» уже ведут 2-0 в сериях с «Локомотивом» и «Нефтехимиком», а вот в противостоянии «Барыса» и «Металлурга» пока 1-1. Сегодня третьи матчи.



В НХЛ сегодня ранние матчи. «Айлендерс» примет «Сент-Луис», а «Филадельфия» сыграет с «Чикаго». После полуночи ещё 8 игр, в том числе матч «Вашингтона» и «Сиэтла», ждём голы от Алесандра Овечкина!

На что ещё ставить 5 марта

В теннисном Кубке Дэвиса сегодня матчи квалификации. Россия в ней все равно бы не участвовала, но теперь, видимо, наша команда вообще не выступит в турнире.



Интереснейшее противостояние в мужской волейбольной Суперлиге. Здесь зенитовское дерби: Казань против Санкт-Петербурга. Казанцы – фавориты, они и выступают лучше, и играют дома. Но у петербуржцев есть, чем ответить.