«Ницца» — «ПСЖ». Лионель Месси заставит Мбаппе задуматься

5 марта состоится матч чемпионата Франции «Ницца» — «ПСЖ». Начало игры — в 23:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами гостей: поставить на победу «ПСЖ» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.90. Успех «Ниццы» оценён экспертами в 4.15. Ставки на ничью принимаются за 4.20.

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Коэффициенты букмекеров на матч Лиги 1 «Ницца» — «ПСЖ» 5 марта 2022 года

Букмекеры уверены, что матч «Ницца» — «ПСЖ» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.68, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.13. В случае если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.41. Гол гостей оценён аналитиками в 1.15. Поставить на «обе забьют» можно за 1.66.

Анализ и прогноз матча 27-го тура чемпионата Франции «Ницца» — «ПСЖ» (05.03.2022)

Зима порадовала яркими спортивными событиями. Еврокубковые соревнования, Кубок Африки и матчи отбора ЧМ-2022 оставили особые впечатления. Весна обещает быть не менее захватывающей. 5 марта в 27-м туре чемпионата Франции на стадионе «Альянц Ривьера» местная «Ницца» примет «ПСЖ». Стартовый свисток прозвучит в 23:00 мск.

В последних четырёх турах чемпионата Франции «Ницца» выступила не лучшим образом. Сначала потерпела поражения от скромного «Клермона» (0:1) и «Лиона» (0:2), затем обыграла «Анже» (1:0) и сыграла вничью со «Страсбургом» (0:0). В последнем случае была ослаблена красной карточкой с 48-й минуты. Удвоил меньшинство Джастин Клюйверт — схлопотал ещё одну красную на 85-й минуте.



Грядущее противостояние игрок пропустит, равно как и защитник Данте Бонфин. Однако нельзя не отметить крепость обороны «орлят». Даже вдевятером сумели не пропустить от мощного клуба из Страсбурга. Сразу вспоминается итог последней очной встречи с «ПСЖ» (0:0, по пенальти 6:5) на стадии 1/8 финала Кубка страны. Не без труда, но удалось дотянуть до послематчевой серии.



В кубковом соревновании подопечные Кристофа Галтье преуспели. В 1/4 финала разгромили «Марсель» (4:1), а в полуфинале не оставили шансов «Версалю» (2:0). В обеих встречах забил лучший бомбардир команды — Амин Гуири. За 26 матчей Лиги 1 француз записал на свой счёт 10 голов и отдал семь голевых передач. «ПСЖ» уже взял на прицел юного нападающего и следит за его прогрессом.

В услугах атакующего футболиста парижане заинтересованы ещё потому, что не удаётся договориться о продлении контракта с Килианом Мбаппе. По некоторой информации, игрок заинтересован в уходе в мадридский «Реал». За 33 матча во всех соревнованиях имеет потрясающую статистику: 22 гола и 16 голевых передач.



Мбаппе очень талантливый футболист. Своим индивидуальным мастерством он помог одержать победу в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов, как раз над «Реалом» (1:0). Форвард обыграл двух защитников в штрафной площади оппонента после хитрой передачи Неймара пяткой и поразил ворота Тибо Куртуа на 94-й минуте.

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Безусловно, «ПСЖ» обладает огромными ресурсами и благодаря этому возглавляет турнирную таблицу чемпионата Франции с огромным отрывом от догоняющего «Марселя». Тем не менее порой выдаёт неудачные выступления. К одному из таких относится поражение в матче 25-го тура Лиги 1 от «Нанта» (1:3).



Впрочем, такие результаты — редкость. Красно-синим банально не повезло. При 16 ударах, девять из которых угодили в створ, забили только один гол. При этом выиграли по владению мячом. Месси, Неймар и Мбаппе без устали штурмовали ворота противника, однако всё безрезультатно. Голкиперу Альбану Лафону стоит отдать должное, совершил очень много спасений.



Стоит отметить и тот факт, что на воротах у парижан стоял Кейлор Навас, а не Джанлуиджи Доннарумма. Несмотря на возраст (23 года), итальянский голкипер уже может похвастаться множеством достижений. В коллекции имеет золото Евро-2020 и Суперкубка Италии, а также обширный список личных наград. Возможно, Маурисио Почеттино в этот раз прогадал с выбором вратаря на матч.

«Орлята» сомнительно выступили в последних матчах Лиги 1. Два игрока основы получили красные карточки в битве со «Страсбургом» и будут отбывать дисквалификацию. Преуспевают они только в кубковом соревновании, где уже дошли до финала. Думаем, история последней очной встречи не повторится.



У парижан банально больше сил и ресурсов. Неудача с «Нантом» — не первый провал, но обусловлен банальным невезением. Атаковали очень много и могли без труда одержать победу, реализовав хотя бы половину созданных моментов. В Лиге чемпионов одолели мощный «Реал», так что мешает обыграть «Ниццу»? Думаем, можно взять П2 за коэффициент 1.90.

Прогноз и ставки на матч Лиги 1 «Ницца» — «ПСЖ» 5 марта 2022 года

«Ницца» очевидно сосредоточена на успехах в Кубке Франции. В Лиге 1 успехи намного хуже. Плюс грядущий матч пропустят Клюйверт и Бонфин. Даже ничью вряд ли удастся выцарапать. «ПСЖ» возглавляет турнирную таблицу первенства и преуспевает на евроарене. Обладает несметными ресурсами и стабильно играет первым номером. На наш взгляд, в этот раз одержит победу, сделав выводы из прошлых неудач.



Ставка: победа «ПСЖ» за 1.90.

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