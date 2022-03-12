«ПСЖ» — «Бордо». Прогноз «Фонбет»: Лионель Месси отреагирует на вылет из Лиги чемпионов

В Париже переживают все: главный тренер не спит по ночам, а болельщики беснуются.

13 марта состоится матч 28-го тура чемпионата Франции. «Пари Сен-Жермен» в Париже примет «Бордо». Встреча между командами пройдёт на стадионе «Парк де Пренс», стартовый свисток запланирован на 15:00 мск. Сделать ставку на первый матч парижан после поражения от «Реала» можно в букмекерской компании «Фонбет».

В какой форме «ПСЖ»

«ПСЖ» подходит к предстоящему матчу не в самом лучшем настроении. Последняя игра лишила парижан главной цели на сезон, а именно триумфа в Лиге чемпионов. Ради этого плана руководство клуба не жалело денег в летнее трансферное окно, приобретая таких игроков, как Лионель Месси, Серхио Рамос или Джанлуиджи Доннарумма.

Катарцы наверняка не предполагали, что первый так и не наберёт свою лучшую форму, второй пробудет в лазарете продолжительное количество времени, а третий совершит ошибку, которая будет стоить главного европейского кубка. А ведь в начале матч с «Реалом» шёл по сценарию красно-синих.

На 39-й минуте счёт открыл Килиан Мбаппе. К перерыву «ПСЖ» вёл 2:0 по сумме двух матчей. Мадридцам для прохода в следующую стадию нужно было забивать три мяча. Казалось, что у гостей всё схвачено и такой исход маловероятен, но, как выяснилось позже, у нападающего «Реала» Карима Бензема были свои планы на эту игру.

Сперва француз воспользовался ошибкой Доннаруммы и сравнял счёт, а затем на 76-й и 78-й минутах увеличил шансы Мадрида на проход в 1/4 финала. Парижан такой поворот событий застал врасплох. Коллектив Маурисио Почеттино так и не смог поразить ворота соперника в оставшееся время и как итог вылетел из розыгрыша Лиги чемпионов.

В Лиге 1 парижане уверенно лидируют. Хоть команда и допустила две осечки в играх с «Нантом» (1:3) и «Ниццей» (0:1), это никак не отразилось на расположении в турнирной таблице. К 28-му туру ближайший преследователь, «Ницца», отстаёт на 13 очков. В чемпионате красно-синие также лидируют и по количеству забитых мячей (56).

В какой форме «Бордо»

«Бордо» – последний клуб чемпионата Франции. Команда занимает 20-ю строчку турнирной таблицы, имея при этом один из худших показателей по победам. Жирондинцы победили только четыре раза за 27 матчей в Лиге 1. Статистика более чем показательная.

Месяц назад руководство клуба приняло решение расстаться с главным тренером – Владимиром Петковичем. На его место был приглашён бывший тренер «Реймса» – Давид Гион. Под его руководством команда провела три встречи. Ничейным результатом закончились противостояния с «Монако» (1:1) и «Клермоном» (1:1), а также было поражение в игре с «Труа» (0:2).

Главными бомбардирами клуба являются Хван Ый Чо и Элис Альберт. У корейца 10 голов в 23 матчах, у футболиста из Гондураса – девять в 18.

«ПСЖ» — «Бордо»: кадровые потери

У хозяев ближайшую встречу пропустят Анхель Ди Мария, Серхио Рамос, Андер Эррера и Лейвин Курзава. За гостей не сыграют Поль Байсс, Джимми Бриан, Бенуа Костиль, Том Лаку, Рикарду Мангаш и Мешер. Под вопросом участие в игре М’Байе Ньянга.

«ПСЖ» — «Бордо»: статистика личных встреч

«ПСЖ» имеет длительную беспроигрышную серию игр с «Бордо» (14). В последний раз «Бордо» удавалось победить аж 7 лет назад. В пяти предыдущих встречах между командами парижане четыре раза выиграли (1:0, 4:3, 1:0, 3:2) и один раз сыграли вничью (2:2).

Прогноз экспертов «Фонбет» на матч Лиги 1 «ПСЖ» — «Бордо» 13 марта 2022 года

Ставка: победа «ПСЖ» и тотал больше 2.5 мяча за 1.60. (Сделать ставку).

«ПСЖ» — явный фаворит в этом противостоянии. Конечно, парижане сейчас, мягко говоря, не в лучшем расположении духа. Вылетели из Лиги чемпионов. Болельщики оказались крайне недовольны. А ведь все помнят, как парижские ультрас отреагировали на вылет команды из Кубка Франции от «Ниццы». Пожалуй, сейчас ситуация гораздо серьёзнее.

Лишний раз разочаровывать своих болельщиков подопечным Маурисио Почеттино вряд ли теперь захочется. Парижане – лидеры по забитым мячам в Лиге 1. «Бордо» же больше всех пропускает. В трёх из четырёх последних игр в гостях жирондинцам забивали больше двух мячей. Мы думаем, что в этот раз забьют не меньше.

Главный бомбардир «Пари Сен-Жермен» — Килиан Мбаппе — забил в шести последних матчах за клуб. Вполне вероятно, что и в предстоящем матче француз обеспечит своей команде крупную победу. С Лионеля Месси тоже будет серьёзный спрос, по крайней мере, со стороны болельщиков. Так что, на наш взгляд, ситуация будет аналогична той, когда парижане вынесли «Лилль» после вылета из Кубка Франции.