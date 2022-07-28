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«Кишварда» — «Кайрат», 28 июля 2022 года, прогноз на матч Лиги конференций, во сколько, бесплатная онлайн-трансляция

«Базель» без Чалова и Абаскаля на евроарене, «Кишварда» — «Кайрат»: что смотреть 28 июля
Михаил Коробов
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Российские теннисистки продолжают выступления в Праге.

Второй месяц лета приближается к концу. Европейский футбол постепенно возвращается и радует интригующими вывесками. В хоккее пока перерыв, но поклонники могут понаблюдать за подготовкой команд к новому сезону в товарищеских матчах. Любителей тенниса тоже ждёт ряд увлекательных встреч. Рассказываем о самых интересных матчах для ставок, которые запланированы на четверг, 28 июля.

На что ставить в футболе 28 июля

Со дня на день в Российской Премьер-Лиге стартует третий тур. До тех пор понаблюдаем за евроареной. Сегодня состоятся 46 ответных матчей второго квалификационного раунда Лиги конференций. Интересных вывесок хватает, но некоторые из них заслуживают особого внимания.

Лига конференций. 2-й квалификационный раунд. 2-й матч
28 июля 2022, четверг. 18:00 МСК
Астана
Нур-Султан, Казахстан
Не начался
Ракув
Ченстохова, Польша

В 18:00 мск на стадионе «Астана-Арена» в Нур-Султане местная «Астана» начнёт брать реванш у польского «Ракува». В первой встрече поляки одержали крупную победу (5:0). Помогут ли казахстанцам домашние стены и поддержка родных болельщиков исправить положение? Посмотрим!

Следом в 19:00 мск на футбольной арене «Варкерт» в Венгрии ещё одна казахстанская команда — «Кайрат», ранее возглавляемая небезызвестным Курбаном Бердыевым, примется брать реванш у дебютанта еврокубковых соревнований «Кишварды». В первой игре венгры одержали победу со счётом 1:0, теперь им предстоит удержать или укрепить преимущество.

В 20:00 мск на стадионе «Батуми Арена» в Грузии раздастся свисток о начале второго матча между батумским «Динамо» и польским «Лехом». В первой игре победитель минувшего розыгрыша чемпионата Польши одержал верх со счётом 5:0. Отыграть такую разницу без Хвичи Кварацхелии, ушедшего в «Наполи», — задача практически невыполнимая. Но мало ли сенсаций мы видели в футболе?

Лига конференций. 2-й квалификационный раунд. 2-й матч
28 июля 2022, четверг. 21:00 МСК
Коньяспор
Конья, Турция
Не начался
БАТЭ
Борисов, Беларусь

В 21:00 мск на стадионе «Конья Бююкшехир» в Конье, Турция, начнётся ответное противостояние между местным «Коньяспором» и белорусским БАТЭ. Также обещает быть интересной вторая встреча североирландского «Крузейдерса» и швейцарского «Базеля», из которого не так давно ушли в РПЛ Фёдор Чалов и Гильермо Абаскаль. Начало — в 22:00 мск.

На что ставить в теннисе 28 июля

Теннисисты продолжают подготовку к Открытому чемпионату США, принимая участие в менее престижных, но тоже увлекательных турнирах. В ATP-250 в Кицбюэле добрались уже до четвертьфиналов. В 12:00 мск стартует матч, в котором поборются за выход в следующую стадию соревнования испанские спортсмены Альберт Рамос-Виньолас и Педро Мартинес-Портеро.

Набирают обороты и другие теннисные турниры. Мы бы уделили особое внимание женскому состязанию категории WTA-250 в Праге. Сегодня должны начаться несколько противостояний соревнования с участием россиянок. Анастасия Потапова попробует обыграть во втором круге китаянку Чжу Линь. Начало — не ранее 12:00 мск.

На что ещё ставить 28 июля

В российском городе Сочи продолжаются ледовые шоу. На 19:30 мск запланировано начало шоу Татьяны Навки «Аленький цветочек».

Для любителей российского хоккея тоже имеется хорошая новость — начались товарищеские матчи. В 13:00 мск стартует противостояние между минским «Динамо» и новосибирской «Сибирью». А в 17:00 мск на стадионе «Минск-Арена» состоится первое вбрасывание, которое ознаменует начало матча между «Витязем» и «Адмиралом».

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