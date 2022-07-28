«Базель» без Чалова и Абаскаля на евроарене, «Кишварда» — «Кайрат»: что смотреть 28 июля

Второй месяц лета приближается к концу. Европейский футбол постепенно возвращается и радует интригующими вывесками. В хоккее пока перерыв, но поклонники могут понаблюдать за подготовкой команд к новому сезону в товарищеских матчах. Любителей тенниса тоже ждёт ряд увлекательных встреч. Рассказываем о самых интересных матчах для ставок, которые запланированы на четверг, 28 июля.

На что ставить в футболе 28 июля

Со дня на день в Российской Премьер-Лиге стартует третий тур. До тех пор понаблюдаем за евроареной. Сегодня состоятся 46 ответных матчей второго квалификационного раунда Лиги конференций. Интересных вывесок хватает, но некоторые из них заслуживают особого внимания.

В 18:00 мск на стадионе «Астана-Арена» в Нур-Султане местная «Астана» начнёт брать реванш у польского «Ракува». В первой встрече поляки одержали крупную победу (5:0). Помогут ли казахстанцам домашние стены и поддержка родных болельщиков исправить положение? Посмотрим!



Следом в 19:00 мск на футбольной арене «Варкерт» в Венгрии ещё одна казахстанская команда — «Кайрат», ранее возглавляемая небезызвестным Курбаном Бердыевым, примется брать реванш у дебютанта еврокубковых соревнований «Кишварды». В первой игре венгры одержали победу со счётом 1:0, теперь им предстоит удержать или укрепить преимущество.



В 20:00 мск на стадионе «Батуми Арена» в Грузии раздастся свисток о начале второго матча между батумским «Динамо» и польским «Лехом». В первой игре победитель минувшего розыгрыша чемпионата Польши одержал верх со счётом 5:0. Отыграть такую разницу без Хвичи Кварацхелии, ушедшего в «Наполи», — задача практически невыполнимая. Но мало ли сенсаций мы видели в футболе?

В 21:00 мск на стадионе «Конья Бююкшехир» в Конье, Турция, начнётся ответное противостояние между местным «Коньяспором» и белорусским БАТЭ. Также обещает быть интересной вторая встреча североирландского «Крузейдерса» и швейцарского «Базеля», из которого не так давно ушли в РПЛ Фёдор Чалов и Гильермо Абаскаль. Начало — в 22:00 мск.

На что ставить в теннисе 28 июля

Теннисисты продолжают подготовку к Открытому чемпионату США, принимая участие в менее престижных, но тоже увлекательных турнирах. В ATP-250 в Кицбюэле добрались уже до четвертьфиналов. В 12:00 мск стартует матч, в котором поборются за выход в следующую стадию соревнования испанские спортсмены Альберт Рамос-Виньолас и Педро Мартинес-Портеро.

Набирают обороты и другие теннисные турниры. Мы бы уделили особое внимание женскому состязанию категории WTA-250 в Праге. Сегодня должны начаться несколько противостояний соревнования с участием россиянок. Анастасия Потапова попробует обыграть во втором круге китаянку Чжу Линь. Начало — не ранее 12:00 мск.

На что ещё ставить 28 июля

В российском городе Сочи продолжаются ледовые шоу. На 19:30 мск запланировано начало шоу Татьяны Навки «Аленький цветочек».



Для любителей российского хоккея тоже имеется хорошая новость — начались товарищеские матчи. В 13:00 мск стартует противостояние между минским «Динамо» и новосибирской «Сибирью». А в 17:00 мск на стадионе «Минск-Арена» состоится первое вбрасывание, которое ознаменует начало матча между «Витязем» и «Адмиралом».