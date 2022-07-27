«Кишварда» — «Кайрат». Вагнер Лав и Курбан Бердыев ушли, а Васин в одиночку не вывезет

28 июля состоится ответный матч второго квалификационного раунда Лиги конференций «Кишварда» — «Кайрат». Начало игры — в 19:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу венгров в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.86. Успех казахстанцев оценён экспертами в 4.40. Ставки на ничью принимаются за 3.50.

Кирицэ: болельщики больше любили мой «Зенит», чем нынешний.

Коэффициенты букмекеров на матч Лиги конференций «Кишварда» — «Кайрат» 28 июля 2022 года

Букмекеры считают, что матч «Кишварда» — «Кайрат» не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.25, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.64. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.22. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.63. Поставить на «обе забьют» можно за 2.10.

Анализ и прогноз на матч 2-го квалификационного раунда Лиги конференций «Кишварда» — «Кайрат» (28.07.2022)

В сентябре стартует групповой этап Лиги чемпионов. До тех пор у коллективов, которые не получили путёвку напрямую в групповой этап соревнования, есть возможность пройти отбор. Идентичным образом дела обстоят в третьем по значимости клубном европейском международном турнире — Лиге конференций.

На 28 июля запланированы 46 ответных противостояний второго квалификационного раунда соревнования. Среди прочих на стадионе «Варкерт» в Венгрии померяются силами местная «Кишварда» и алма-атинский «Кайрат». Стартовый свисток прозвучит в 19:00 мск. В первом матче на домашнем стадионе в Алма-Ате казахстанцы потерпели поражение со счётом 0:1.

Венгры быстро адаптировались к погодным условиям Казахстана и с ходу задали высокий темп. Могли забить уже на четвёртой минуте встречи, но голкипер хозяев Данил Устименко сыграл надёжно. Затем он парировал ещё несколько опасных ударов, но сохранить ворота на замке до финального свистка так и не сумел. На 82-й минуте отличился нападающий «Кишварды» Ясир Асани.

В целом клуб из города Алма-Ата смотрелся неплохо. Его игроки активно шли в атаку и вынуждали трудиться вратаря гостей — Артёма Одинцова. Но большая часть ударов была нанесена из-за пределов штрафной площади и улетела в молоко. Венгры, пожалуй, смотрелись опаснее. Победу одержали, на наш взгляд, более чем справедливо.

Кажется, уход Габора Эроша никак не отразился на качестве их футбола. Как мы помним, под руководством 42-летнего наставника команда из Кишварды заняла второе место по итогам прошлого розыгрыша чемпионата Венгрии. Достижение очень престижное, ведь в первенстве страны давненько правит бал «Ференцварош», который в середине минувшего сезона возглавил сам Станислав Черчесов.

Черышев пошёл по стопам Дзюбы. Почему герои ЧМ-2018 никому не нужны?

Впрочем, с новым главным тренером «Кишварда», возможно, даже сумеет составить конкуренцию бывшему тренеру сборной России за золотые медали венгерского первенства в этом сезоне. Дело в том, что должность занял опытный Ласло Тёрёк. К дебютной встрече на евроарене специалист подготовился наилучшим образом, досконально изучив сильные стороны казахстанцев.

Полагаем, в грядущей игре, которая состоится на стадионе «Варкерт», его подопечные победят. Суть в том, что за 16 противостояний минувшего розыгрыша чемпионата Венгрии «Кишварда» в роли хозяйки потерпела только два поражения. Также три раза сыграла вничью. А в остальных 11 матчах одержала победы. Даже у «Ференцвароша» статистика выступлений за этот же период в родных стенах не так хороша.

Да и о проблемах «Кайрата», которые начались ещё при Курбане Бердыеве, не стоит забывать. Заметим, что оборонительная схема наставника нравилась далеко не всем казахстанским болельщикам. В прошлом сезоне они даже просили тренера уйти в отставку. Но хорошие результаты смягчали обстановку и дарили надежду на лучшее.

Тем не менее после шестиматчевой безвыигрышной серии в чемпионате Казахстана, длившейся с середины апреля до середины июля текущего года, не выдержало уже руководство «Кайрата». Бердыева попросили перейти на более атакующую схему под угрозой увольнения. Наставник просьбу выполнил и вследствие добыл неплохие результаты в последних четырёх встречах казахстанской Премьер-лиги.

Однако затем специалист принял решение покинуть клуб из Алма-Аты и возглавить иранский «Трактор». Главными причинами ухода, как, впрочем, и плохих результатов, стали финансовые проблемы и резкий спад посещаемости матчей. Вслед за тренером перебрались в другие коллективы ведущие футболисты «Кайрата».

Отдельно стоит вспомнить и про уход Вагнера Лава. Экс-нападающий московского ЦСКА был очень полезен для казахстанской команды. Кроме того, что передавал опыт другим футболистам, ещё и забивал и отдавал передачи сам. Его умение делать результат могло бы сильно пригодиться в таких ключевых играх. А у одного Виктора Васина вряд ли получится сдюжить.

Новый же тренер жёлто-чёрных — Кирилл Кекер, несмотря на неплохой для дебюта первый матч с «Кишвардой», пока не внушает доверия. Во-первых, имеет скромный опыт работы наставником. Во-вторых, ему предстоит решить массу проблем, возникших ранее. При таком раскладе «Кишварда» выглядит предпочтительнее. Возьмём П1 за коэффициент 1.86.

Прогноз и ставки на матч квалификации Лиги конференций «Кишварда» — «Кайрат» 28 июля 2022 года

Если уж на выезде «Кишварда» заслуженно одержала над «Кайратом» верх, то на домашнем стадионе наверняка окажется сильнее. Потрясающая статистика выступлений на домашней арене в прошлом сезоне играет только в пользу данной догадки. Думаем, у казахстанцев уйдёт время на реабилитацию после ухода Курбана Бердыева и ключевых футболистов. Как ни крути, клубу предстоит решать проблемы с финансами и посещаемостью. Поверим в успех венгров.

Ставка: победа «Кишварды» за коэффициент 1.86.

Жена уговаривает Мозеса покинуть «Спартак».

Аршавин: лучший гол сезона в чемпионате России уже забит.

Дибала побил рекорд Роналду по продаже футболок.

Семак сказал, что его впечатлила игра «Локомотива» на старте сезона.

Агент попросил «МЮ» отпустить Криштиану Роналду в аренду.

Хави оценил игру Дембеле после продления контракта с «Барселоной».