Экзотические виды спорта: какие бывают, особенности, на что и где можно делать ставки

Спортивная индустрия не стоит на месте – новые виды спорта появляются практически ежегодно. В ХХ веке мир спорта пополнился хоккеем на траве, сноубордингом и пилонным спортом, сегодня в этих дисциплинах игрок уже не видят ничего необычного. За последние 20 лет в мире появились новые виды спорта, которые отличаются своими необычными правилами.

Одни дисциплины выходят на международный уровень и официально получают статус вида спорта, как крикет, уэльский футбол или кёрлинг, другие – остаются любительскими играми.

Сквош – ракетка, стена и гол

Сквош – британский аналог тенниса, который зародился в английских местах лишения свободы. Заключенные просили ракетку и отбивали мяч о стену в собственных камерах, пока не организовали первые состязания. Уже в 1990 году игра пришла в Россию, но играли в неё преимущественно западные дипломаты и предприниматели. В начале 2000-х годов в Москве и Санкт-Петербурге были открыты первые секции для всех желающих.

Главные отличие сквоша от тенниса – облегчённая ракета и цельный резиновый мяч. Играют в сквош преимущественно вдвоём, но существуют и парные игры. Сквош признан спортивной дисциплиной и множество букмекеров принимает пари на этот вид спорта.

Триатлон – плавание, велогонка и бег

Триатлон – вид спорта, который включает в себя велогонку, преодоление водного препятствия и бег до финишной черты. Участники марафона не останавливаются и проходят весь маршрут на скорость. Триатлон зародился во Франции в 1920 году, но первый чемпионат прошёл в США в 1974 году. С 1995 года триатлон признан спортивной дисциплиной Международным олимпийским комитетом. Существует зимняя вариация триатлона, которая включает в себя бег по снегу, велогонку и лыжный забег.

Легальные российские букмекеры активно принимают пари на соревнования по триатлону.

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Подводный хоккей

Новая интерпретация популярного вида спорта предусматривает игру в хоккей под водой в бассейне. Игроки ныряют и специальными клюшками направляют шайбу в ворота противника. Клюшки для подводного хоккея называют «пушерами». Длина пушера может достигать 35 см, в отличие от классических хоккейных двухметровых клюшек.

В 2022 года представители федерации подводного хоккея ведут переговоры о признании увлечения спортивной дисциплиной.

Кони, собаки… Теперь кролики!

Северная Европа подарила миру лошадиные скачки, позже – собачьи забеги. В 2012 году в Швеции прошёл новый турнир – забеги среди кроликов. Спортсмены тренируют кролей, учат преодолевать препятствия и выполнять задачи на скорость. Кроличьи забеги набирают популярность в Норвегии, Швеции, Швейцарии, Дании и странах Великобритании.

Бо-Таоси – японская интерпретация русской игры «Царь горы»

В Японии существует национальная забава Ба-Таоси, которая не первый год претендует на статус спортивной дисциплины. Правила игры просты – игроки проводят встречу на специальном поле, где вместо ворот установлено два столба. В каждой команде 150 игроков: 75 – защитники, 75 – нападающие. Цель игры – завалить столб противника. Несмотря на всю неординарность правил, игра пользуется зрительской симпатией и активно набирает популярность среди японской молодёжи.

Самые «странные» игры, которые претендуют на спортивный статус

Ежегодно в мире появляются новые любительские федерации, которые курируют проведение игр и соревнований по видам спорта, не имеющих официального статуса спортивных дисциплин. Среди таких игр можно выделить ряд наиболее странных и часто небезопасных противостояний:

Спортивная глажка белья. В Англии зарегистрировано Бюро экстремальной глажки, которое доставляет «спортсменов» на вершины гор, чтобы те смогли погладить белье. По словам представителей Бюро, их увлечение должно быть признано официальным видом спорта. Гагабол. Гагабол – бразильский аналог популярной в России игре в «Вышибалу». Игроки выбивают друг друга мячом по ногам до последнего оставшегося участника. Игра проходит на специальных оборудованных восьмиугольных площадках. Квиддич. Игра, которая появилась после серии книг Дж. Роулинг. Создательница вселенной Гарри Поттера подарила миру увлекательную игру с бегом на метлах и бросками мячей в корзину. Игра популярна преимущественно в Англии, но команды по квиддичу есть уже и в России. Шахбокс. Шахбокс – смесь шахмат и бокса. Эти соревнования придумал автор комиксов Энки Билал ещё в конце 20 века. В 2003 году прошёл первый чемпионат мира по шахбоксу. Один раунд проходит по правилам бокса, другой – за шахматной доской. Бузкаши или без-каси. Национальный спорт в Афганистане – погоня за обезглавленной тушей козы на лошадях. Козе рубят голову, после чего 10 участников на лошадях её ловят на специально оборудованном поле. Бузкаши в Афганистане признан видом спорта. Песапалло. Песапалло – финский бейсбол, национальный спорт в стране. Отличие от бейсбола США — мяч бросают вверх, что добавляет игре динамичности. Боссабол. Бассабол – игра на волейбольном поле по правилам волейбола за одним исключением – мяч нельзя трогать руками. Игроки могут передавать мяч только ногами или головой. Игроки часто называют боссабол смесью волейбола, футбола и гимнастики. Шин-киккинг. Игра, которая зародилась в Северной Англии, предусматривает поочерёдные удары по голени. Два претендента на победу поочерёдно бьют друг друга по ногам до тех пор, пока один из них не заявит о поражении.

Станут ли эти игры официальными видами спорта – неизвестно. Но ещё 50 лет назад многие спортивные дисциплины не имели такого статуса: киберспорт, снукер, дартс.

Даже любимый всеми футбол когда-то был игрой, где любители пинали самодельные мячи, сделанные из кожи коров и других животных.