Экзотические виды спорта: какие бывают, особенности, на что и где можно делать ставки

Спортивная индустрия не стоит на месте – новые виды спорта появляются практически ежегодно. В ХХ веке мир спорта пополнился хоккеем на траве, сноубордингом и пилонным спортом, сегодня в этих дисциплинах игрок уже не видят ничего необычного. За последние 20 лет в мире появились новые виды спорта, которые отличаются своими необычными правилами.
Одни дисциплины выходят на международный уровень и официально получают статус вида спорта, как крикет, уэльский футбол или кёрлинг, другие – остаются любительскими играми.
Сквош – ракетка, стена и гол
Сквош – британский аналог тенниса, который зародился в английских местах лишения свободы. Заключенные просили ракетку и отбивали мяч о стену в собственных камерах, пока не организовали первые состязания. Уже в 1990 году игра пришла в Россию, но играли в неё преимущественно западные дипломаты и предприниматели. В начале 2000-х годов в Москве и Санкт-Петербурге были открыты первые секции для всех желающих.
Главные отличие сквоша от тенниса – облегчённая ракета и цельный резиновый мяч. Играют в сквош преимущественно вдвоём, но существуют и парные игры. Сквош признан спортивной дисциплиной и множество букмекеров принимает пари на этот вид спорта.
Триатлон – плавание, велогонка и бег
Триатлон – вид спорта, который включает в себя велогонку, преодоление водного препятствия и бег до финишной черты. Участники марафона не останавливаются и проходят весь маршрут на скорость. Триатлон зародился во Франции в 1920 году, но первый чемпионат прошёл в США в 1974 году. С 1995 года триатлон признан спортивной дисциплиной Международным олимпийским комитетом. Существует зимняя вариация триатлона, которая включает в себя бег по снегу, велогонку и лыжный забег.
Легальные российские букмекеры активно принимают пари на соревнования по триатлону.
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Подводный хоккей
Новая интерпретация популярного вида спорта предусматривает игру в хоккей под водой в бассейне. Игроки ныряют и специальными клюшками направляют шайбу в ворота противника. Клюшки для подводного хоккея называют «пушерами». Длина пушера может достигать 35 см, в отличие от классических хоккейных двухметровых клюшек.
В 2022 года представители федерации подводного хоккея ведут переговоры о признании увлечения спортивной дисциплиной.
Кони, собаки… Теперь кролики!
Северная Европа подарила миру лошадиные скачки, позже – собачьи забеги. В 2012 году в Швеции прошёл новый турнир – забеги среди кроликов. Спортсмены тренируют кролей, учат преодолевать препятствия и выполнять задачи на скорость. Кроличьи забеги набирают популярность в Норвегии, Швеции, Швейцарии, Дании и странах Великобритании.
Бо-Таоси – японская интерпретация русской игры «Царь горы»
В Японии существует национальная забава Ба-Таоси, которая не первый год претендует на статус спортивной дисциплины. Правила игры просты – игроки проводят встречу на специальном поле, где вместо ворот установлено два столба. В каждой команде 150 игроков: 75 – защитники, 75 – нападающие. Цель игры – завалить столб противника. Несмотря на всю неординарность правил, игра пользуется зрительской симпатией и активно набирает популярность среди японской молодёжи.
Самые «странные» игры, которые претендуют на спортивный статус
Ежегодно в мире появляются новые любительские федерации, которые курируют проведение игр и соревнований по видам спорта, не имеющих официального статуса спортивных дисциплин. Среди таких игр можно выделить ряд наиболее странных и часто небезопасных противостояний:
- Спортивная глажка белья. В Англии зарегистрировано Бюро экстремальной глажки, которое доставляет «спортсменов» на вершины гор, чтобы те смогли погладить белье. По словам представителей Бюро, их увлечение должно быть признано официальным видом спорта.
- Гагабол. Гагабол – бразильский аналог популярной в России игре в «Вышибалу». Игроки выбивают друг друга мячом по ногам до последнего оставшегося участника. Игра проходит на специальных оборудованных восьмиугольных площадках.
- Квиддич. Игра, которая появилась после серии книг Дж. Роулинг. Создательница вселенной Гарри Поттера подарила миру увлекательную игру с бегом на метлах и бросками мячей в корзину. Игра популярна преимущественно в Англии, но команды по квиддичу есть уже и в России.
- Шахбокс. Шахбокс – смесь шахмат и бокса. Эти соревнования придумал автор комиксов Энки Билал ещё в конце 20 века. В 2003 году прошёл первый чемпионат мира по шахбоксу. Один раунд проходит по правилам бокса, другой – за шахматной доской.
- Бузкаши или без-каси. Национальный спорт в Афганистане – погоня за обезглавленной тушей козы на лошадях. Козе рубят голову, после чего 10 участников на лошадях её ловят на специально оборудованном поле. Бузкаши в Афганистане признан видом спорта.
- Песапалло. Песапалло – финский бейсбол, национальный спорт в стране. Отличие от бейсбола США — мяч бросают вверх, что добавляет игре динамичности.
- Боссабол. Бассабол – игра на волейбольном поле по правилам волейбола за одним исключением – мяч нельзя трогать руками. Игроки могут передавать мяч только ногами или головой. Игроки часто называют боссабол смесью волейбола, футбола и гимнастики.
- Шин-киккинг. Игра, которая зародилась в Северной Англии, предусматривает поочерёдные удары по голени. Два претендента на победу поочерёдно бьют друг друга по ногам до тех пор, пока один из них не заявит о поражении.
Станут ли эти игры официальными видами спорта – неизвестно. Но ещё 50 лет назад многие спортивные дисциплины не имели такого статуса: киберспорт, снукер, дартс.
Даже любимый всеми футбол когда-то был игрой, где любители пинали самодельные мячи, сделанные из кожи коров и других животных.
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