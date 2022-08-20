«Динамо» — «Спартак», «Ростов» — «Сочи» и другие матчи. Что смотреть 20 августа

Лето в завершающей фазе! Вышли из отпуска футбольные чемпионаты, самое жаркое время в теннисе, а хоккеисты вовсю готовятся к сезону. Рассказываем о самых интересных матчах для ставок, которые запланированы на 20 августа.

«Динамо» — «Спартак»: прогноз Александра Мостового с коэффициентом 3.45.

На что ставить в футболе 20 августа

Продолжается 6-й тур РПЛ. Главный матч дня – дерби «Динамо» — «Спартак». Славиша Йоканович игрой пока не блещет, но очки бело-голубые набирают. Ну а Гильермо Абаскаль уже влюбил в свою команду болельщиков, поставив спартаковцам яркий атакующий футбол. Что победит: прагматизм или романтика?

«Ростов» принимает «Сочи», это тоже своего рода дерби. И те и другие на старте сезона выглядят неплохо, посмотрим, кто окажется сильнее. «Химки» встретятся с «Локомотивом». Подмосковный клуб хорошо стартовал, но сменил тренера: это может ударить по результатам. Ну а у «Локомотива» пока всё совсем плохо: нет побед, нет игры. Наконец, «Урал» под руководством Виктора Гончаренко встретится с «Пари НН».

В Европе сегодня тоже будет куча матчей. В Англии «Тоттенхэм» примет «Вулверхэмптон», а «Арсенал» сыграет в гостях у «Борнмута». В Бундеслиге дортмундская «Боруссия» встретится с «Вердером», а Доменико Тедеско и «РБ Лейпциг» ждёт непростой выезд в Берлин к «Униону».

Почему «Динамо» снова проиграет дерби «Спартаку».

В Испании «Реал» гостит в Виго у «Сельты», а в Италии «Интер» примет «Специю». «Торино» Алексея Миранчука играет с «Лацио», но россиянин на поле не выйдет, он получил травму в 1-м туре. Наконец, в Лиге 1 «Монако» Александра Головина принимает «Ланс», а «Марсель» встретится с «Нантом».

На что ставить в хоккее 20 августа

Клубы КХЛ продолжают готовиться к сезону. «Динамо» сыграет контрольный матч со «Спартаком», а «Витязь» — с «Амуром».

На что ещё ставить 20 августа

На этой неделе проходят крупные теннисные турниры в американском Цинциннати, здесь играют как мужчины, так и женщины.

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