«Интер» — «Специя». Ромелу Лукаку возвращается!

20 августа состоится матч 2-го тура чемпионата Италии «Интер» — «Специя». Начало игры — в 21:45 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу миланцев в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.18. Успех клуба из Специи оценён экспертами в 17.00. Ставки на ничью принимаются за 7.70.

Кавазашвили ответил, на какие бы места претендовали «Зенит» и «Спартак» в АПЛ.

Коэффициенты букмекеров на матч Серии А «Интер» — «Специя» 20 августа 2022 года

Букмекеры считают, что матч «Интер» — «Специя» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.36, а тотал меньше 2.5 мяча — за 3.10. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.02. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.83. Поставить на «обе забьют» можно за 1.94.

Анализ и прогноз на матч 2-го тура чемпионата Италии «Интер» — «Специя» (20.08.2022)

1-й тур очередного розыгрыша Серии А разделил команды на два лагеря — победивших и проигравших. Ничьих не было. На 20 августа запланировано противостояние, в котором померяются силами представители первой категории — «Интер» и «Специя». Встреча пройдёт на стадионе «Сан-Сиро» в Милане. Стартовый свисток прозвучит в 21:45 мск.

По итогам минувшего розыгрыша чемпионата Италии «Интер» занял первое место по результативности. За 38 матчей «нерадзурри» наколотили целых 84 мяча. Однако выиграть скудетто им не удалось — «Милан» оказался немного проворнее. Дабы история не повторилась, «змеи» взяли у «Челси» в аренду на сезон грозное оружие — Ромелу Лукаку.

Мбаппе просит руководство «ПСЖ» убрать аргентинскую диаспору.

Бельгиец ранее уже выступал за «Интер». Не без его усилий клуб выиграл чемпионат Италии в сезоне-2020/2021. За 36 встреч тогдашнего розыгрыша соревнования форвард забил 24 мяча. Также он отдал 11 результативных передач, немалую часть которых превратил в голы Лаутаро Мартинес. Связка Лукаку с аргентинцем смотрелась очень гармонично, но из-за финансовых проблем первый был продан.



Однако минувший сезон в составе «Челси» Лукаку провёл ужасно. Запомнился только скандальными интервью и безрезультатными выступлениями, после которых Томас Тухель лишил его места в стартовом составе. Возвращался в «Интер» голеадор с большим энтузиазмом и грандиозными планами. Дабы их реализовать, он даже сел на диету.

В результате бельгиец здорово провёл предсезонку и не менее здорово начал текущий розыгрыш чемпионата Италии. В последних двух товарищеских встречах с «Лионом» и «Вильярреалом» он отметился забитыми мячами. А в матче 1-го тура Серии А бомбардир помог «нерадзурри» обыграть «Лечче» (2:1), открыв счёт уже на второй минуте.

Газзаев оценил работу Федотова в ЦСКА.

К слову, автором победного мяча в противостоянии с «Лечче» стал не кто иной, как Лаутаро Мартинес. Не с передачи Лукаку, но тоже хорошо. Думается, в новом сезоне пара центральных нападающих вновь будет радовать результативностью и регулярно добывать победы. Сыгранность и взаимопонимание ведь наверняка сохранились.

«Специя», в свою очередь, по итогам минувшего розыгрыша чемпионата Италии заняла 16-е место. За 38 туров соревнования пропустила 71 мяч. Больше прилетело только в ворота «Салернитаны» — 78. В целом для андердога, каковым клуб из Специи и является, результат неплох. Всё же в позапрошлом сезоне он впервые в за долгое время добыл путёвку в Серию А.



А удастся ли «орлятам» сохранить прописку в первом по значимости дивизионе Италии в этот раз? В межсезонье они претерпели смену главного тренера. Покинул должность знаменитый Тьяго Мотта, а занял её опытный Лука Готти. Также коллектив из Специи сумел выкупить у «Аталанты» защитника Виктора Коваленко.



Под руководством Готти «Специя» достаточно неплохо стартовала в текущем сезоне. В матче первого раунда Кубка Италии она разгромила «Комо» (5:1). А в матче 1-го тура чемпионата Италии «орлята» бойко обыграли «Эмполи» (1:0). Результаты хороши, однако это только начало сезона. Плюс уровень оппонентов был не так велик.

В предстоящем же противостоянии, которое состоится в Милане, команду из Специи наверняка ждут поражение и много пропущенных мячей. Вполне вероятно, один из них забьёт Ромелу Лукаку. После неудачного сезона в «Челси» у бельгийца определённо имеется мотивация доказать свою состоятельность. Потому мы бы взяли ставку «Ромелу Лукаку забьёт и «Интер» победит» за коэффициент 1.95.

Каррера: Дзюба и Балотелли будут разрывать в чемпионате Турции.

«Интер» традиционно является одним из самых сильных и титулованных клубов Италии. Уровень его футболистов и качество игры в целом, разумеется, в разы выше, нежели у «Специи». История очных встреч это подтверждает. За четыре матча «орлята» не одержали ни одной победы над «нерадзурри» при одной ничьей в Специи.

Прогноз и ставки на матч Серии А «Интер» — «Специя» 20 августа 2022 года

За 96 матчей в составе «Интера» Ромелу Лукаку забил 65 голов. «Специи» бельгиец наверняка сумеет забить. Судя по предсезонке и матчу 1-го тура чемпионата Италии, он уже навёрстывает упущенное. В успехе «нерадзурри» не возникает сомнений. Класс команд слишком сильно разнится, само собой, не в пользу «орлят».



Ставка: Ромелу Лукаку забьёт и «Интер» победит за коэффициент 1.95.

Капелло назвал главную причину, по которой европейские клубы не зовут россиян.



Брат Балотелли: понятия не имею, кто такой Дзюба.



«Динамо» — «Спартак»: прогноз Александра Мостового с коэффициентом 3.45.



Уэйн Руни пристыдил Мбаппе за слова о Месси.



Мартынович назвал ключевую причину отъезда легионеров «Краснодара».



Владимир Гранат дал прогноз на матч «Динамо» — «Спартак».