Первые букмекерские конторы в Великобритании появились в начале XX века. Сразу после основания британские букмекеры принимали ставки на лошадиные скачки, футбол, регби, гольф и другие популярные на островах виды спорта.

В настоящее время букмекерские конторы Великобритании привлекают игроков со всего мира широкой линией ставок на традиционные «английские» виды спорта, конкурентными котировками и высоким уровнем надежности.

Большинство английских букмекеров предлагают новым клиентам приветственные бонусы с лояльными условиями отыгрывания.

Преимущества букмекерских контор Великобритании

По данным на август 2022 года, в Великобритании работают свыше 25 легальных букмекеров.

Преимущества британских БК:

Широкое разнообразие ставок на популярные в стране виды спорта — футбол, теннис, гольф, регби, крикет, сквош, лошадиные скачки, собачьи бега. Высокие коэффициенты на распространённые игровые дисциплины с наценкой от 3%. Выгодные приветственные подарки за первый депозит с простыми требованиями отыгрывания. Легальная деятельность с выплатой выигрышей — работу букмекеров регулирует Комиссия по азартным играм Великобритании.

Топ-5 британских букмекеров Фото: Ryan Pierse/Getty Images

Для совершения ставок в букмекерских конторах Соединенного Королевства нужно создать аккаунт и подтвердить личность.

5 лучших британских букмекеров

В топ-5 букмекерских контор Великобритании на основании рейтингов мировых СМИ вошли Bet365, MarathonBet, William Hill, Paddy Power и Ladbrokes.

Bet365

Bet365 — международный букмекер, принимает ставки в интернете с 2000 года. В Европе букмекерская контора занимает одно из первых мест по популярности среди игроков.

БК «Бет365» предлагает ставки на 25+ видов спорта, вариативную роспись в прематче и лайве, досрочный выкуп пари CashOut. На официальном сайте и в мобильных приложениях букмекера можно смотреть онлайн-трансляции в режиме live.

Marathon Bet

Marathon Bet — зарубежная букмекерская контора с линией ставок на 30 видов спорта и низкой средней комиссией 2–4%. Букмекер принимает пари с 1997 года, официальный сайт имеет 21 языковую версию, включая русскую. Особенности БК «Марафон Бет» — ежедневные предложения с нулевой наценкой на топ-события, авансовые сделки при недостаточном балансе, полный и частичный досрочный расчет ставок.

У букмекера действует программа лояльности с начислением бонусных очков с возможностью обмена на фрибеты и купоны участия в розыгрышах. В букмекерской конторе можно играть на тотализаторах с джекпотами до € 700 000. Новые клиенты Marathon Bet получают 10-процентный возврат с суммы экспресс-ставок из 3+ исходов с коэффициентом от 1.50 каждый до € 120 после депозита с промокодом FASTFB.

MarathonBet Фото: Скрин

William Hill

William Hill — один из крупнейших букмекеров Великобритании с чистой прибылью в £ 51 млн за 2020 год. Букмекерская компания предлагает пари на 40 игровых дисциплин, средние котировки и насыщенный лайв.

В БК «Вильям Хилл» можно ставить на политические и культурные события, TВ-шоу и статистику. На топовые матчи по футболу игроки найдут свыше 600 маркетов, в числе которых дополнительные рынки — «выиграет первый тайм и не выиграет матч», «гол в свои ворота», результат и тотал.

На отдельные маркеты важных поединков можно найти улучшенные коэффициенты со сниженной комиссией.

Paddy Power

Paddy Power — ирландская букмекерская контора с местным, британским и международным отделениями. У букмекера можно оформлять пари на спорт, киберспорт и виртуальный спорт, делать ставки в казино, на слотах и тотализаторе. В Ирландии и Великобритании работает обширная сеть пунктов приема ставок.

Paddy Power Фото: Andrew Redington/Getty Images

Официальный сайт Paddy Power доступен на английском языке, открытие счëта возможно в евро и фунтах.

Особенность букмекера — множество необычных пари на политические, культурные и жизненные события. Например, на вымирание белых медведей, убийство Барака Обамы, результаты президентских выборов.

Ladbrokes

Ladbrokes — британская букмекерская компания, основана в 1886 году. Букмекер принимает пари на 45 видов спорта, политические и культурные события, TВ-шоу. БК Ladbrokes имеет вариативную роспись на футбол, теннис, крикет, регби, сквош, лошадиные скачки и собачьи бега.

Регулярно букмекер организует бонусные акции с приветственными фрибетами и подарками за активную игру.

Бонусы букмекерских контор

Большинство бонусов английских букмекерских компаний доступно только европейским игрокам. Российские пользователи могут регистрироваться и получать приветственные подарки у букмекеров РФ.

Бонусы в букмекерских конторах России позволяют начать играть на ставках без вложений. Получить бездепозитные фрибеты можно в «Винлайн» (до 10 000 рублей), «Фонбет» (2000 рублей) и «Бетсити» (до 1500 рублей). Для зачисления бонусов достаточно установить мобильное приложение букмекера, зарегистрироваться в БК, пройти идентификацию в Едином ЦУПИС.