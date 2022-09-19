Экспресс на КХЛ с коэффициентом 7.51: Ларионов празднует, у «Авангарда» всё плохо

19 сентября следует обратить внимание на КХЛ. Пока футбол уходит на международный перерыв, хорошим вариантом для ставок будет хоккей. Мы подготовили для вас рабочий экспресс на матчи КХЛ с коэффициентом 7.51.

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Прогноз на матч КХЛ «Трактор» — «Авангард» 19 сентября

Челябинский клуб слабо стартовал в текущем розыгрыше КХЛ. Только в последнем матче с «Нефтехимиком» (4:0) хозяева одержали победу в основное время. До этого знаменательного события «Трактор» дважды набрал очки в овертайме и проиграл четыре из шести встреч в основное время.

В игре с нижнекамцами отлично проявили себя голкипер Илья Проскуряков и центрфорвард третьего звена Владимир Ткачёв. Страж ворот оформил первый «сухарь» в сезоне, а нападающий отметился голевым дублем.

«Авангард» только в седьмой игре регулярного первенства одержал первую победу. Подопечные Дмитрия Рябыкина выиграли второй спаренный матч у «Барыса» (5:2). Серию поражений удалось завершить благодаря результативной игре Буше и Толчинского. Нападающие вышли на лёд предельно мотивированными, весь матч отрабатывали в обороне и не сторонились силовой борьбы.

Прогноз с коэффициентом 6.00 на матч «Динамо» — «Локомотив».

Соперники слабо стартовали в сезоне-2022/2023. В активе команд по одной победе в основное время за семь встреч. Неудачи оппонентов связаны с грубыми ошибками в защите и нестабильной игрой вратарских бригад. Отметим, что нападение у команд действует результативно. В четырёх из последних шести встреч «ястребов» забрасывается минимум шесть шайб. Рекомендуем изучить ставку на тотал больше 5.5 шайбы за 2.10.

Прогноз на матч КХЛ «Торпедо» — «Витязь» 19 сентября

Нижегородцы в первых встречах регулярного чемпионата продемонстрировали яркий атакующий хоккей. Тем удивительнее было видеть игру команды в выездном матче со «Спартаком». Подопечные Игоря Ларионова действовали с оглядкой на оборону и отдали инициативу сопернику. Команды в основное время забросили по одной шайбе, а в овертайме индивидуальным мастерством блеснул Кенни Агостино. Он закрутил карусель у ворот красно-белых и лично поставил победную точку.

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«Витязь» в текущем сезоне выстреливает сериями. Сначала «богатыри» выдали четыре победы подряд, затем в трёх встречах проиграли. Стоит отметить, что в двух проигранных матчах гости не сумели открыть счёт заброшенным шайбам. Пока команда под управлением Вячеслава Буцаева держится на четвёртой строчке в турнирной таблице Запада.

По итогам первых матчей можно сделать вывод, что хоккеисты полностью приняли модель игры Игоря Ларионова. «Торпедо» действует тактически грамотно. Нижегородцы умеют и атаковать большими силами, и действовать строго от обороны. Проблемы же «Витязя» с реализацией требуют корректировки звеньев и спецбригады большинства.

Весьма вероятно, что Буцаев не успеет исправить ошибки и при горячей поддержке болельщиков «Торпедо» возьмёт верх в домашней игре. Рекомендуем изучить ставку «победа «Торпедо».

Прогноз на матч КХЛ «Динамо» — «Локомотив» 19 сентября

Московское «Динамо» не очень уверенно провело предсезонку, но стартовало в чемпионате прекрасно – пять побед и всего два поражения. Причём оба поражения бело-голубым нанесли хоккеисты петербургского СКА – 4:1 в Санкт-Петербурге и 3:2 в Москве. В остальных пяти встречах динамовцы выиграли с разницей минимум в две шайбы.

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«Локомотив» на старте сезона не блещет. В домашнем матче с «Витязем», состоявшемся в субботу, была прервана серия из трёх поражений. Но то, как это произошло, говорит о текущей форме ярославцев. Победа была одержана в серии буллитов после 65 минут, за которые обе команды не забросили ни одной шайбы.

За последние три сезона на своей площадке «Динамо» четыре раза обыгрывало «Локомотив» и лишь однажды проиграло. При этом в четырёх из пяти последних игр этих команд в Москве забрасывалось не менее пяти шайб. Ставим на тотал больше 4.5 шайбы.

Экспресс на матчи 19 сентября

Ставка 1: тотал больше 5.5 шайбы в матче «Трактор» — «Авангард» за 2.18.

Ставка 2: победа «Торпедо» над «Витязем» за 1.83.

Ставка 3: тотал больше 4.5 шайбы в матче «Динамо» — «Локомотив» за 1.88.

Общий коэффициент: 2.18 Х 1.83 Х 1.88 = 7.51.

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