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Экспресс на сегодня 19 сентября 2022 года, лучшие прогнозы на матчи, рабочий экспресс на сегодня, ставки на хоккей

Экспресс на КХЛ с коэффициентом 7.51: Ларионов празднует, у «Авангарда» всё плохо
Антон Мартысевич Николай Павлов
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Экспресс на КХЛ 19 сентября
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Рябыкин предпримет ещё одну попытку реабилитироваться. Ларионов продолжит удивлять. В Москве все ждут результативного хоккея.

19 сентября следует обратить внимание на КХЛ. Пока футбол уходит на международный перерыв, хорошим вариантом для ставок будет хоккей. Мы подготовили для вас рабочий экспресс на матчи КХЛ с коэффициентом 7.51.

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Прогноз на матч КХЛ «Трактор» — «Авангард» 19 сентября

Фонбет Чемпионат КХЛ
19 сентября 2022, понедельник. 17:00 МСК
Трактор
Челябинск
Не начался
Авангард
Омск

Челябинский клуб слабо стартовал в текущем розыгрыше КХЛ. Только в последнем матче с «Нефтехимиком» (4:0) хозяева одержали победу в основное время. До этого знаменательного события «Трактор» дважды набрал очки в овертайме и проиграл четыре из шести встреч в основное время.

В игре с нижнекамцами отлично проявили себя голкипер Илья Проскуряков и центрфорвард третьего звена Владимир Ткачёв. Страж ворот оформил первый «сухарь» в сезоне, а нападающий отметился голевым дублем.

«Авангард» только в седьмой игре регулярного первенства одержал первую победу. Подопечные Дмитрия Рябыкина выиграли второй спаренный матч у «Барыса» (5:2). Серию поражений удалось завершить благодаря результативной игре Буше и Толчинского. Нападающие вышли на лёд предельно мотивированными, весь матч отрабатывали в обороне и не сторонились силовой борьбы.

Прогноз с коэффициентом 6.00 на матч «Динамо» — «Локомотив».

Соперники слабо стартовали в сезоне-2022/2023. В активе команд по одной победе в основное время за семь встреч. Неудачи оппонентов связаны с грубыми ошибками в защите и нестабильной игрой вратарских бригад. Отметим, что нападение у команд действует результативно. В четырёх из последних шести встреч «ястребов» забрасывается минимум шесть шайб. Рекомендуем изучить ставку на тотал больше 5.5 шайбы за 2.10.

Прогноз на матч КХЛ «Торпедо» — «Витязь» 19 сентября

Нижегородцы в первых встречах регулярного чемпионата продемонстрировали яркий атакующий хоккей. Тем удивительнее было видеть игру команды в выездном матче со «Спартаком». Подопечные Игоря Ларионова действовали с оглядкой на оборону и отдали инициативу сопернику. Команды в основное время забросили по одной шайбе, а в овертайме индивидуальным мастерством блеснул Кенни Агостино. Он закрутил карусель у ворот красно-белых и лично поставил победную точку.

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«Витязь» в текущем сезоне выстреливает сериями. Сначала «богатыри» выдали четыре победы подряд, затем в трёх встречах проиграли. Стоит отметить, что в двух проигранных матчах гости не сумели открыть счёт заброшенным шайбам. Пока команда под управлением Вячеслава Буцаева держится на четвёртой строчке в турнирной таблице Запада.

Фонбет Чемпионат КХЛ
19 сентября 2022, понедельник. 19:30 МСК
Торпедо
Нижегородская область
Не начался
Витязь
Московская область

По итогам первых матчей можно сделать вывод, что хоккеисты полностью приняли модель игры Игоря Ларионова. «Торпедо» действует тактически грамотно. Нижегородцы умеют и атаковать большими силами, и действовать строго от обороны. Проблемы же «Витязя» с реализацией требуют корректировки звеньев и спецбригады большинства.

Весьма вероятно, что Буцаев не успеет исправить ошибки и при горячей поддержке болельщиков «Торпедо» возьмёт верх в домашней игре. Рекомендуем изучить ставку «победа «Торпедо».

Прогноз на матч КХЛ «Динамо» — «Локомотив» 19 сентября

Фонбет Чемпионат КХЛ
19 сентября 2022, понедельник. 19:30 МСК
Динамо М
Москва
Не начался
Локомотив
Ярославль
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Московское «Динамо» не очень уверенно провело предсезонку, но стартовало в чемпионате прекрасно – пять побед и всего два поражения. Причём оба поражения бело-голубым нанесли хоккеисты петербургского СКА – 4:1 в Санкт-Петербурге и 3:2 в Москве. В остальных пяти встречах динамовцы выиграли с разницей минимум в две шайбы.

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«Локомотив» на старте сезона не блещет. В домашнем матче с «Витязем», состоявшемся в субботу, была прервана серия из трёх поражений. Но то, как это произошло, говорит о текущей форме ярославцев. Победа была одержана в серии буллитов после 65 минут, за которые обе команды не забросили ни одной шайбы.

За последние три сезона на своей площадке «Динамо» четыре раза обыгрывало «Локомотив» и лишь однажды проиграло. При этом в четырёх из пяти последних игр этих команд в Москве забрасывалось не менее пяти шайб. Ставим на тотал больше 4.5 шайбы.

Экспресс на матчи 19 сентября

Ставка 1: тотал больше 5.5 шайбы в матче «Трактор» — «Авангард» за 2.18.

Ставка 2: победа «Торпедо» над «Витязем» за 1.83.

Ставка 3: тотал больше 4.5 шайбы в матче «Динамо» — «Локомотив» за 1.88.

Общий коэффициент: 2.18 Х 1.83 Х 1.88 = 7.51.

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