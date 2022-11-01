«Милан» — «Зальцбург». Миранчук даст отсчёт неудачам Стефано Пиоли

2 ноября состоится матч 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов «Милан» — «Зальцбург». Начало игры — в 23:00 мск. Букмекеры в своих прогнозах в качестве фаворитов выделяют хозяев. Поставить на успех миланцев в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.52, а победа австрийского клуба оценена в 6.40. Заключить пари на ничью предлагается за 4.50.

10 лучших прогнозов на сегодня.

Коэффициенты букмекеров на матч 6-го тура Лиги чемпионов «Милан» — «Зальцбург» 2 ноября 2022 года

Букмекеры считают, что матч «Милан» — «Зальцбург» порадует обилием голов: тотал больше 2.5 мяча котируется за 1.66, а тотал меньше 2.5 мяча оценён аналитиками в 2.30. Если сумеют отличиться обе команды, сыграет коэффициент 1.77. Поставить на то, что как минимум одному из клубов не удастся забить, можно за 2.09.

Анализ и прогноз на матч 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов «Милан» — «Зальцбург» (2.11.2022)

Матч 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов «Милан» — «Зальцбург» состоится 2 ноября в Милане на стадионе «Сан-Сиро». Начало — в 23:00 мск. Смогут ли «быки» выбить команду Стефано Пиоли из ЛЧ? Разбираемся вместе.

«Россонери» по-прежнему не могут рассчитывать на Мика Меньяна, Давиде Калабрию, Алексиса Салемакерса, Алессандро Флоренци и Златана Ибрагимовича. Благодаря грамотному менеджменту Стефано Пиоли команда продолжает прогрессировать и демонстрировать красивый позиционно-комбинационный футбол.

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За 12 стартовых туров национального первенства красно-чёрные выиграли в восьми встречах и дважды сыграли вничью. Проиграли они в матчах с «Торино» и «Наполи». Осечка с туринцами отбросила команду на третью строчку турнирной таблицы. Отставание от лидера увеличилось до шести очков. В той игре решающий мяч забил Алексей Миранчук, и он стал победным — 2:1. Зря тренер миланцев пошёл на небольшую ротацию.



С хорошими раскладами подопечные Стефано Пиоли подошли к заключительному туру Лиги чемпионов. Победа в матче с загребским «Динамо» (4:0) при параллельной осечке «Зальцбурга» в игре с «Челси» (1:2) повысила шансы миланцев на весеннюю стадию плей-офф. Чтобы выйти в 1/8 финала ЛЧ, достаточно просто не проиграть.

«Милан» в Лиге чемпионов чаще играет вторым номером. Оливье Жиру и его одноклубники не сумели отличиться результативными действиями в воротах соперников лишь в двухматчевой серии с «Челси», за остальные три игры забив восемь голов.

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«Зальцбург» – явный фаворит в чемпионате Австрии, и там никто не может создать ему достойную конкуренцию. Гегемония команды в национальном первенстве привлекает внимание к футболистам, которые как птенцы разлетаются по ведущим европейским клубам. Лига чемпионов служит дополнительной рекламой, но и турнирная мотивация играет важную роль.

Маттиас Яйсле в текущем розыгрыше чемпионата Австрии не столь убедителен. «Красные быки» потерпели поражение в матче со «Штурмом» (1:2), трижды сыграли вничью и одержали победы в остальных десяти встречах. Команда после 14 туров возглавляет турнирную таблицу, но лишь на два очка опережает ближайшего преследователя.



В Лиге чемпионов «РБ Зальцбург» демонстрирует неплохие результаты и имеет все шансы пробиться в 1/8 финала Лиги чемпионов. Команда под руководством Маттиаса Яйсле должна только побеждать, а в случае поражения может лишиться даже путёвки в Лигу Европы.

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Обе команды испытывают запредельную турнирную мотивацию. «РБ Зальцбург» ещё ни разу не покидал поле без гола в воротах соперников. За «Миланом» также не заржавеет. Подопечные Стефано Пиоли лишь в трёх официальных матчах во всех турнирах не сумели отметиться результативным действием. Отсюда следует ставка на обе забьют за 1.77.

Прогноз и ставки на матч Лиги чемпионов «Милан» — «Зальцбург» 2 ноября 2022 года

«Зальцбург» в текущем розыгрыше Лиге чемпионов забивает в каждой встрече ровно один мяч, вне зависимости от соперника. Состав Стефано Пиоли уверенно выступает в домашних матчах. За последние 17 игр на «Сан-Сиро» «россонери» лишь три раза не сумели поразить ворота. При таких раскладах рекомендуем ставку на обе забьют за коэффициент 1.77.



Ставка: обе забьют за 1.77.

Экспресс с коэффициентом 6.94.

Прогноз на матч «Ювентус» — «ПСЖ» с коэффициентом 4.85.

«Челси» сохраняет интерес к Захаряну.

Прогноз на матч «Шахтёр» — «Лейпциг» с коэффициентом 5.10.

Прогноз на матч «Реал» Мадрид — «Селтик» с коэффициентом 2.45.