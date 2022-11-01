«Реал» Мадрид — «Селтик». Лёгкая добыча для лучшего клуба Испании

Карло Анчелотти лидирует в Примере, а после двух осечек будет мотивирован занять первое место в ЛЧ.

2 ноября состоится матч 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов «Реал» — «Селтик». Начало игры — в 20:45 мск. Букмекеры в своих прогнозах в качестве фаворитов выделяют хозяев. Поставить на победу мадридцев в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.22, а победа шотландского клуба оценена в 11.5. Заключить пари на ничью предлагается за 6.90.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Коэффициенты букмекеров на матч 6-го тура Лиги чемпионов «Реал» — «Селтик» 2 ноября 2022 года

Букмекеры считают, что матч «Реал» — «Селтик» порадует обилием голов: тотал больше 2.5 мяча котируется за 1.36, а тотал меньше 2.5 мяча оценён аналитиками в 3.15. Если сумеют отличиться обе команды, сыграет коэффициент 1.77. Поставить на то, что как минимум одному из клубов не удастся забить, можно за 2.05.

Анализ и прогноз на матч 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов «Реал» — «Селтик» (02.11.2022)

В группе F интрига ещё жива, и лишь заключительный тур расставит всё по своим местам. Матч 6-го тура Лиги чемпионов «Реал» — «Селтик» состоится 2 ноября в Мадриде на стадионе «Сантьяго Бернабеу». Начало — в 20:45 мск. Смогут ли «кельты» помешать команде Карло Анчелотти? Разбираемся вместе.

В текущем сезоне «Королевский клуб» всё так же невозмутим, как и в прошлом. За 18 официальных игр во всех турнирах он уступил лишь раз — в матче прошлого тура Лиги чемпионов с «РБ Лейпциг» (2:3). Две встречи завершились вничью — с «Шахтёром» (1:1) в ЛЧ и «Осасуной» (1:1) в Примере. В остальных матчах подопечные Карло Анчелотти одержали победы.

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В Примере «Реал» по итогам 12 туров возглавляет турнирную таблицу. «Барселона» дышит в спину, отставая лишь на одно очко. Для Карло Анчелотти важно сохранить позиции в чемпионате Испании перед международной паузой на ЧМ-2022 в Катаре. Также мадридцы не лишены турнирной мотивации накануне заключительного матча группового этапа Лиги чемпионов с «Селтиком». Чтобы выйти в 1/8 финала с первого места, «сливочные» на «Сантьяго Бернабеу» должны побеждать.



У «Селтика» дела в чемпионате также идут очень хорошо. Подопечные Ангелоса Постекоглу за 12 туров выиграли 11 раз и потерпели одно поражение. О превосходстве в классе при тотальном доминировании в национальном первенстве можно судить по суммарной разности мячей — 42:9.

В групповой стадии Лиги чемпионов ситуация противоположная. «Селтик» обладает солидным атакующим потенциалом и багажом опыта выступлений в еврокубках, но забивает мало. Подопечные Ангелоса Постекоглу сумели навязать борьбу лишь «Шахтёру», который выступает в экстремальных условиях и обескровлен после оттока легионеров.

Прогноз на матч «Ювентус» — «ПСЖ» с коэффициентом 4.85.

Учитывая фактор родных стен, турнирную мотивацию «сливочных» и превосходство в кадровом потенциале, в успехе подопечных Карло Анчелотти сомнений не возникает. Остаётся открытым лишь один вопрос — сколько голов забьют Родриго, Винисиус Жуниор и их одноклубники. Мы бы присмотрелись к ставке на победу «Реала» с форой (-1.5) за 1.68.



Заполненные трибуны «Сантьяго Бернабеу» будут гнать команду вперёд. С немотивированными шотландцами «сливочные» должны разбираться столь же легко, как в матче 1-го тура в Шотландии. После прошлой встречи Примеры с «Жироной» Анчелотти остался недоволен. Он по-прежнему убеждён, что пенальти не было и его выдумали, отобрав очки у «Реала».

Прогноз и ставки на матч Лиги чемпионов «Реал» — «Селтик» 2 ноября 2022 года

У гостей почти нет шансов поразить ворота Тибо Куртуа. Хозяев мотивирует желание выйти в плей-офф с первого места. В еврокубках «кельтам» сложно раскрыть свой атакующий потенциал, а оборона «Селтика» часто ошибается. Отсюда следует ставка на победу «Реала» с форой (-1.5) за 1.68.



Ставка: победа «Реала» с форой (-1.5) за 1.68.

Экспресс с коэффициентом 6.94.

Лионель Месси летом 2023 года может перейти в «Интер Майами».

Прогноз на матч «Бавария» — «Интер» с коэффициентом 6.84.

Хави дал обещание болельщикам «Барселоны».

Прогноз на матч «Шахтёр» — «Лейпциг» с коэффициентом 5.10.

Прогноз на матч «Виктория Пльзень» — «Барселона» с коэффициентом 2.55.