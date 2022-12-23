Экспресс на 23 декабря с коэффициентом 13.4: злой Омск и засуха в Ярославле

23 декабря пройдут очередные матчи регулярного чемпионата КХЛ. Предлагаем вашему вниманию экспресс с коэффициентом 13.4 из матчей, которые будут сыграны сегодня.

Прогноз на матч КХЛ «Салават Юлаев» — «Адмирал» 23 декабря

«Салават Юлаев» мощно скатился по турнирной лестнице после шести поражений подряд и сейчас старается компенсировать потери. Получается не слишком убедительно, потому что в восьми последних встречах у команды равный баланс – четыре победы и четыре поражения. Два предыдущих матча уфимцы также проиграли конкурентам – «Авангарду» в серии буллитов и «Амуру» (1:5).



10 лучших прогнозов на сегодня.

Важно, что оба матча прошли на домашней площадке, где было допущено три поражения в четырёх играх. Кроме того, у подопечных Виктора Козлова всерьёз упал процент реализации моментов – в 7 из 11 недавних матчей «Салават Юлаев» не мог забросить больше одной шайбы. А теперь в гости пожалует лучшая защитная команда лиги, которая тоже возвращает былую форму после небольшого спада. «Адмирал» только раз проиграл в основное время в четырёх последних матчах, но всё равно навязал борьбу «Металлургу» (2:3).

Даже в играх, когда подопечные Леонида Тамбиева уступают, они практически не пропускают больше двух голов – за месяц не удалось сдержать натиск соперника только в Магнитогорске. Также стоит отметить, что две предыдущие личные встречи этих команд в основное время дарили лишь два гола. Теперь ждать результативного хоккея вновь не приходится – тотал меньше 3.5 шайбы идёт с коэффициентом 2.57.

Прогноз на матч КХЛ «Авангард» — «Амур» 23 декабря

«Амур» потерял так много очков в первой половине сезона, что теперь вынужден с каждым туром балансировать между восьмой и девятой позициями. Однако нынешние результаты хабаровского клуба нельзя назвать плохими – в семи последних матчах у него пять побед. При этом команда больше не пытается играть исключительно от защиты, демонстрируя отличное взаимодействие в нападении: четыре шайбы удалось забросить «Торпедо» (4:2), а ещё по пять «Нефтехимику» и «Салавату Юлаеву» (5:1).



Лучшие экспрессы на сегодня.

Постепенно «тигры» способны закрепиться в зоне плей-офф, однако пока календарь не сулит им лёгкой прогулки. «Авангард» набрал более уверенный ход и уже не столько борется за место в первой восьмёрке, сколько старается навязать конкуренцию лидерам, которые ещё два месяца назад были вне досягаемости. Омичи уступили всего три раза в основное время в 21 последнем матче, а в шести предыдущих встречах у них четыре победы – в том числе и над ЦСКА (3:2) и «Салаватом Юлаевым» (2:1).

Важно отметить, что «Авангард» стал меньше забивать и в декабре только в одной игре смог отправить в чужие ворота больше трёх шайб. В то же время в шести из восьми последних домашних матчей с «Амуром» команды пробивали хотя бы стандартный тотал в четыре гола. Также «Авангард» выиграл шесть из семи предыдущих встреч на своём льду у хабаровчан, а в нынешнем сезоне в октябре шансов им не оставил (4:1). Рассмотрим победу «Авангарда» с форой (-1.5) за 1.80.

Прогноз на матч КХЛ «Локомотив» — ЦСКА 23 декабря

«Локомотив» выиграл четыре из последних пяти матчей регулярного первенства и опередил ЦСКА в турнирной таблице Западной конференции. После перерыва на Матч всех звёзд и встречи сборных железнодорожники дважды взяли верх над соперником. Они с одинаковым счётом 2:1 одолели «Сочи» и «Ак Барс». На домашней арене подопечные Игоря Никитина не уступили в 12 из последних 13 встреч (10 побед и два ничейных исхода).

ЦСКА также прибавил в последних встречах. Армейцы выиграли три из последних четырёх матчей. Особенно порадовала болельщиков победа над СКА на выезде. Подопечные Фёдорова выиграли со счётом 2:1. Точными бросками отметились Карнаухов и Каменев. После этого удачного результата ЦСКА удержал за собой третье место Западной конференции. У команды в активе 57 очков.

В последних играх с участием «Локомотива» заброшено не больше трёх шайб. Демонстрирует уверенную игру в защите и ЦСКА. Армейцы удержали сильную оборону СКА и пропустили от них только одну шайбу. Перспективно выглядит ставка тотал меньше 3.5 шайбы за коэффициент 2.90.

Экспресс на матчи 23 декабря

Ставка 1: ТМ 3.5 в матче «Салават Юлаев» — «Адмирал» за 2.57.

Ставка 2: победа «Авангарда» над «Амуром» с форой (-1.5) за 1.80.



Ставка 3: ТМ 3.5 в матче «Локомотив» — ЦСКА за 2.90.

Общий коэффициент: 2.57 Х 1.80 Х 2.90 = 13.4.

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