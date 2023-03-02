Экспресс на 2 марта с коэффициентом 12.2: Анчелотти усугубит кризис Хави

2 марта пройдут очередные матчи футбольных европейских чемпионатов и кубков. Предлагаем вашему вниманию экспресс с коэффициентом 12.2 из встреч, которые будут сыграны сегодня.

Прогноз на матч Кубка Испании «Реал» — «Барселона» 2 марта

«Реал» провел насыщенную неделю перед полуфиналом Кубка Испании с принципиальным соперником «Барселоной». Сначала в первом матче плей-офф Лиги чемпионов с «Ливерпулем» продемонстрировал фантастическую веру в собственные силы. Отыграться со счёта 0:2 на культовом стадионе «Энфилд» — признак команды экстра-класса. Особенно было интересно наблюдать за действиями Карло Анчелотти. Опытный тренер не суетился и не показывал признаков паники, даже когда матч шёл явно не по сценарию «Реала». Игроки чувствуют уверенность наставника и действуют без страха совершить ошибку. Пришлось отыгрываться хозяевам и во встрече с «Атлетико». Они снова сумели спасти игру, но победить не удалось (1:1).

10 лучших прогнозов на сегодня.

А вот у Хави не получилось вселить уверенность в команду. В Манчестере «Барселона» вела в счёте (1:0), но в действиях игроков не было футбольной наглости и куража. Сине-гранатовые были скованны, ошибались в простейших ситуациях и закономерно провалили концовку матча. Поражение от «Юнайтед» (1:2) явно выбило гостей из колеи. Затем последовало совсем уж неподобающее выступление в игре с «Альмерией». «Барселона» выглядела уныло, а Хави не сумел растормошить своих ребят. Испанцу пора записаться на антикризисные курсы Анчелотти.

Футболисты «Реала» в отличном игровом тонусе. Команда верит в собственные силы. После мирового первенства восстановились лидеры «галактикос». Выздоровел и Карим Бензема, который регулярно забивает «Барсе». Подопечные Хави психологически надломились после игры в Манчестере и пока не выйдут из кризиса. Рекомендуем изучить ставку «победа «Реала» за коэффициент 1.93.

Прогноз на матч Кубка Бельгии «Антверпен» — «Юнион» 2 марта

«Антверпен» долгое время шёл в чемпионате без поражений, но потом резко сбавил обороты, позволив конкурентам догнать и обогнать себя. Уже в этом году команда Марка ван Боммела успела добыть несколько громких побед, в том числе над лидером «Генком» — дважды. При этом «Антверпен» стал гораздо чаще ошибаться и терять очки с более слабыми командами.

Лучшие экспрессы на сегодня.

«Юнион» подходит к матчу на серии из трёх неудачных матчей. Сначала была ничья с «Брюгге», который сейчас не в форме. А потом два громких поражения от «Стандарда» и «Вестерло» со счётом 2:4. Оборона гостей явно перестала держать удар и уже вряд ли так хорошо отыграет у своих ворот, как в первом матче.

Силы команд сейчас примерно равны. «Юниону» нет смысла идти вперёд и рисковать, их вполне устраивает ничья. У «Антверпена» сейчас есть небольшие проблемы с результативностью. Голы даются хозяевам с трудом, и задавить соперника, который будет играть осторожнее обычного, у него не получится. В таком матче ничья станет закономерным исходом, поставить на неё можно с коэффициентом 3.45.

Прогноз на матч Кубка Нидерландов ПСВ — «Ден Хааг» 2 марта

У ПСВ есть хорошая возможность улучшить настроение своим болельщикам, которые явно недовольны вылетом из Лиги Европы и вообще слабым сезоном. Тяжёлая победа над «Твенте» показала, что, когда нужно, эйндховенцы могут продемонстрировать характер. В этом матче всё будет гораздо проще: нужно просто сыграть в свой футбол, и победа от хозяев никуда не денется.

«Ден Хааг» сейчас середняк в Эрстедивизии, втором по силе дивизионе Нидерландов. Нынешний сезон команда проводит хуже прошлого, но к этому матчу подходит в отличной форме. «Ден Хааг» не проигрывает 10 матчей подряд и недавно уверенно обыграл лидера «Зволле», однако до уровня ПСВ гости, понятное дело, не дотягивают.

«Ден Хааг» стабильно забивает и может постараться подловить расслабившихся хозяев на ошибке. Дома ПСВ — очень грозная сила, которая такого соперника просто сметёт с поля, заодно порадовав нас обилием голов. Если «Ден Хааг» поможет, то нас ждёт не менее четырёх голов. Предлагаем поставить на тотал больше 3.5 мяча за 1.84.

Экспресс на матчи 2 марта

Ставка 1: победа «Реала» в матче с «Барселоной» за 1.93.

Ставка 2: ничья в матче «Антверпен» — «Юнион» за 3.45.

Ставка 3: ТБ 3.5 мяча в матче ПСВ — «Ден Хааг» за 1.84.

Общий коэффициент: 1.93 Х 3.45 Х 1.84 = 12.2.

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