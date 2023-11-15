Азербайджан — Швеция. Времена Ибрагимовича прошли

Сине-жёлтые утратили былую силу. Даже с аутсайдерами у них теперь возникают проблемы.

16 ноября состоится матч 9-го тура квалификации ЧЕ-2024 Азербайджан — Швеция. Начало игры — в 20:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами гостей: поставить на победу шведов в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.47. Успех азербайджанцев оценён экспертами в 7.30. Ставки на ничью принимаются за 4.60.

Коэффициенты букмекеров на матч квалификации ЧЕ-2024 Азербайджан — Швеция 16 ноября 2023 года

Букмекеры сомневаются, что матч Азербайджан — Швеция получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.90, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.96. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.81. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.12. Поставить на «обе забьют» можно за 2.10.

Анализ и прогноз на матч 9-го тура квалификации ЧЕ-2024 Азербайджан — Швеция (16.11.2023)

Клубный футбол взял паузу, уступив место матчам квалификации на чемпионат Европы в Германии. 16 ноября состоится девять встреч 9-го тура отборочного турнира. В одной из них на стадионе «Тофик Бахрамов» в Баку сборная Азербайджана примет Швецию. Стартовый свисток прозвучит в 20:00 мск.

После уверенного выступления азербайджанцев в Лиге наций показалось, что они не так просты, как кажутся. «Милли» обыграли в трёх последних матчах ЛН Беларусь (2:0), Словакию (2:1) и Казахстан (3:0). Таким образом, они финишировали на втором месте в турнирной таблице.

Джанни Де Бьязи приятно удивил. Опытный итальянский специалист подобрал правильные слова для мотивации, которые привели к победной серии. Однако как только уровень соперников повысился, азербайджанцы вернулись к привычной для себя роли — одного из главных аутсайдеров.

В шести матчах квалификации на Евро-2024 «милли» победили только Эстонию (2:0) и с ней же сыграли вничью (1:1). Уступили они Австрии (1:4 и 0:1), Швеции (0:5) и Бельгии (0:1). За этот период времени подопечные Де Бьязи нанесли 44 удара, но только 16 из них пришлись в створ. В результате забили только четыре мяча, а пропустили 12.

В целом у сборной Азербайджана надёжная оборона. Только в 6 из 20 последних матчей во всех турнирах она пропустила больше двух мячей за матч. И это при том, что в соперниках было немало сильных сборных. Но в то же время у «милли» очень мало резервов и слабое нападение. В мировом рейтинге они занимают лишь 120-ю позицию.

Сборная Швеции долгие годы была одной из самых крепких и неуступчивых команд. Однако в последние насколько лет у неё отчётливо наблюдается спад. Не в последнюю очередь это связано с тем, что завершил карьеру многолетний лидер Златан Ибрагимович.

Впрочем, спад начался ещё при нём. Несмотря на старания нападающего, Швеция не смогла квалифицироваться на чемпионат мира в Катаре. Она заняла второе место в группе и добралась до финала плей-офф квалификации, победив по пути Чехию (1:0 д. вр.). В решающем матче уступила Польше (0:2).

Справедливость победы поляков многими была поставлена под сомнение, ведь они получили путёвку сразу в финал отборочного турнира из-за исключения России. Получилось, что бело-красные подошли к матчу с бóльшим запасом сил, чем шведы. Вдобавок матч проходил в Польше.

Как бы там ни было, с этого момента у подопечных Янне Андерссона началась чёрная полоса. Они крайне неудачно выступили в Лиге наций и уже лишились шансов выйти в финальный раунд Евро-2024. В шести матчах квалификации сине-жёлтые, помимо Азербайджана, победили только Эстонию (5:0).

Также шведы сыграли вничью с Бельгией (1:1). Уступили они бельгийцам (0:3) и Австрии (0:2 и 1:3). Таким образом, подопечные Андерссона расположились на третьем месте в турнирной таблице группы отбора на Евро-2024. Отставание от занимающих вторую строчку австрийцев слишком велико — девять очков.

Несмотря на это, сине-жёлтые выглядят фаворитами грядущего матча. У них на порядок лучше состав, чем у Азербайджана. Поставить на победу шведов и тотал меньше 3.5 мяча можно в букмекерских конторах с коэффициентом 2.13.

Слишком много голов не ждём. Лишь в 4 из 22 последних матчей во всех турнирах подопечные Андерссона забили больше трёх мячей за матч. И это при том, что трижды они выступали дома. Вполне вероятно, шведы выиграют со счётом 1:0 или 2:0.

Прогноз и ставки на матч отбора ЧЕ-2024 Азербайджан — Швеция 16 ноября 2023 года

Сборная Азербайджана является одним из главных аутсайдеров на международной арене. Единственное, чем она может похвастаться — довольно надёжная оборона. Нападения у «милли» практически нет. Обусловлено это очень скудными ресурсами. Швеция переживает трудные времена. Она перестала конкурировать с сильными соперниками за выход в финальные стадии крупных турниров, но азербайджанцев должна побеждать на классе. Скорее всего, шведы выиграют, однако много голов от них ждать не стоит.

Ставка: победа Швеции и тотал меньше 3.5 мяча за коэффициент 2.13.