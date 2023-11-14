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Нигерия — Лесото, прогноз на матч ЧМ-2026 16 ноября 2023 года, где смотреть онлайн бесплатно, прямая трансляция

Нигерия — Лесото. Теремас Моффи подменит Виктора Осимхена
Михаил Коробов
Нигерия — Лесото: прогноз на матч ЧМ-2026
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Молодой нападающий «Ниццы» блистал в прошлом сезоне. Текущий складывается хуже, но это только пока.

16 ноября состоится матч 1-го тура квалификации ЧМ-2026 в Африке Нигерия — Лесото. Начало игры — в 19:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу нигерийцев в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.21. Успех «крокодилов» оценён экспертами в 12.0. Ставки на ничью принимаются за 7.30.

Коэффициенты букмекеров на матч отбора ЧМ-2026 Нигерия — Лесото 16 ноября 2023 года

Букмекеры считают, что матч Нигерия — Лесото получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.65, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.24. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.04. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.04. Поставить на «обе забьют» можно за 2.24.

Анализ и прогноз на матч 1-го тура отбора ЧМ-2026 Нигерия — Лесото (16.11.2023)

ЧМ-2026 - Африка . Группа C. 1-й тур
16 ноября 2023, четверг. 19:00 МСК
Нигерия
Не начался
Лесото
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Клубный футбол взял паузу, уступив место матчам сборных. Пока в Европе идёт отбор на ЧЕ-2024, в Африке стартует квалификация на ЧМ-2026. 16 ноября состоятся сразу девять встреч 1-го тура. В одной из них померяются силами сборные Нигерии и Лесото. Стартовый свисток прозвучит в 19:00 мск.

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У нигерийцев один из самых сильных составов на континенте. Множество футболистов на клубном уровне небезуспешно выступают за топовые европейские команды. Однако хорошая комплектация — это только половина дела. Поэтому за последние девять лет «суперорлы» не выиграли ни одного трофея.

Более того, нигерийцы не сумели квалифицироваться на чемпионат мира в Катаре. Шансов выступить на первенстве планеты они лишились, сыграв в третьем раунде отборочного турнира с Ганой (0:0 и 1:1). Всё из-за правила выездного гола, которое в Африке по-прежнему актуально.

Провал сподвиг национальную команду Нигерии на изменения. Она пережила смену главного тренера. Должность занял Жозе Пезейру. Португальцу потребовалось некоторое время на освоение. Во всех пяти первых товарищеских матчах под его руководством «суперорлы» потерпели поражения. За этот отрезок времени они забили только два мяча, а пропустили 11.

С одной стороны, результаты ужасны. С другой — в соперниках были сильные сборные — Португалия, Коста-Рика, Алжир, Эквадор и Мексика. Также стоит отметить, что встречи с ними помогли нигерийцам набрать форму и хорошо подготовиться к квалификации на ЧМ-2026. В последних двух контрольных играх они сыграли вничью с Саудовской Аравией (2:2) и победили Мозамбик (3:2).

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Единственное, что плохо — в игре с Саудовской Аравией получил травму лидер Нигерии Виктор Осимхен. Сообщалось, что на восстановление потребуется не меньше четырёх недель. Сколько нападающему «Наполи» ещё потребуется времени для полного выздоровления, остаётся только гадать.

Впрочем, даже без Осимхена у сборной Нигерии есть все шансы обыграть Лесото. За всю историю существования басуто не проходили квалификацию ни на чемпионат мира, ни на Кубок африканских наций. Ничего удивительного в этом нет. В стране очень низкий уровень развития футбола.

Единственный турнир, в котором национальная команда Лесото чувствует себя в своей тарелке — это Кубок КОСАФА. По итогам недавнего розыгрыша турнира она добралась до финала, победив на предыдущей стадии Малави (1:1, по пенальти 3:0). В решающем матче уступила Замбии (0:1).

В Кубке африканских наций «крокодилы» выступают далеко не так успешно. Во всех четырёх последних встречах квалификации на турнир они потерпели поражения. Сначала сборная Лесото уступила Замбии (1:3 и 0:2), а затем Коморским островам (0:1) и Кот-д'Ивуару (0:1).

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Похвалить «крокодилов» можно за то, что они мало пропускают. У них очень мало ресурсов, но имеются характер и неуступчивость. Поэтому наилучшим вариантом для ставки, на наш взгляд, является П1 + ТМ 3.5 мяча. Ставки на данный исход принимаются в букмекерских конторах с коэффициентом 1.96.

В пользу не слишком высокой результативности свидетельствует и то, что относительно минувшего сезона ощутимо сбавил нападающий, который зачастую выходит на замену вместо Осимхена — Теремас Моффи. В 12 матчах в текущем розыгрыше Лиги 1 он отметился только тремя забитыми мячами и двумя голевыми передачами.

Прогноз и ставки на матч отбора ЧМ-2026 Нигерия — Лесото 16 ноября 2023 года

Сборная Нигерии выглядит явным фаворитом грядущего матча. У неё на порядок сильнее состав, лучше результаты и намного выше уровень развития футбола в стране. С другой стороны, матч станет первым официальным для Жозе Пезейру в качестве наставника «суперорлов». Сборная Лесото обладает крайне скромными резервами, но она редко пропускает и изредка цепляется за ничьи. На основании этого и травмы Осимхена, полагаем, что голов будет немного.

Ставка: победа Нигерии и тотал меньше 3.5 мяча за коэффициент 1.95.

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