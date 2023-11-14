Россия — Куба. Головин и Кузяев не допустят позора

Полузащитники «Монако» и «Гавра» сделают матч красивым и запоминающимся. История с Кенией не повторится.

20 ноября состоится товарищеский матч Россия — Куба. Начало игры — в 19:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу россиян можно с коэффициентом 1.07. Успех кубинцев оценён в 32.0. Ставки на ничью принимаются за 11.5.

Коэффициенты букмекеров на товарищеский матч Россия — Куба 20 ноября 2023 года

Аналитики уверены, что матч Россия — Куба получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.42, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.85. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.01. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.65. Поставить на «обе забьют» можно за 2.85.

Анализ и прогноз на товарищеский матч Россия — Куба (20.11.2023)

Клубный футбол ушёл на перерыв, уступив место матчам сборных. 20 ноября состоится товарищеская встреча, в которой померяются силами сборные России и Кубы. Матч пройдёт на стадионе «Волгоград Арена» в Волгограде. Стартовый свисток прозвучит в 19:00 мск.

С тех пор как сборную России отстранили от участия в официальных турнирах, она провела уже 10 товарищеских матчей. Валерий Карпин неоднократно экспериментировал и вызывал в национальную команду много молодых футболистов, чтобы дать им шанс проявить себя.

В некоторых матчах подопечные Карпина демонстрировали ужасную игру и чудом избегали поражений. За примером далеко ходить не нужно. В последней встрече с занимающей 109-е место в мировом рейтинге Кенией (2:2) россияне «привезли» два нелепых мяча и не без везения отыгрались в концовке.

На эти ноябрьские сборы Карпин решил позвать менее экспериментальный состав. Пребывающие в плохом тонусе игроки — Георгий Джикия, Даниил Фомин и Алексей Миранчук — остались вне заявки. Зато получили приглашение лидеры «Монако» и «Гавра» — Александр Головин и Далер Кузяев.

Головин в этом сезоне принял участие в 11 матчах в составе «Монако», в которых записал на свой счёт пять забитых мячей и две результативные передачи. Он был дважды подряд признан лучшим игроком месяца в клубе, а также номинирован на звание лучшего футболиста Лиги 1 в октябре. Кузяев, в свою очередь, сыграл в 12 встречах за «Гавр» и отметился двумя голами.

В составе сборной Кубы такого уровня игроков, как Головин и Кузяев, нет. В стране в принципе не очень популярен футбол. Другие виды спорта, в частности бокс, баскетбол и волейбол развиты гораздо лучше. В мировом рейтинге «карибские львы» занимают лишь 169-е место.

В трёх матчах Золотого кубка КОНКАКАФ кубинцы уступили Канаде (2:4), Гваделупе (1:4) и Гватемале (0:1). Затем они ненамного лучше выступили в Лиге наций КОНКАКАФ. В четырёх встречах «карибские львы» победили только Суринам (1:0). Вничью они сыграли с Гаити (0:0) и Гондурасом (0:0), а также проиграли гондурасцам (0:4).

Кроме того, кубинцы уступили в недавних товарищеских встречах с Уругваем (0:2) и Чили (0:3). В этих девяти играх они забили только четыре мяча, а пропустили 18. Есть все основания полагать, что не удастся «карибским львам» избежать разгромного поражения и в грядущем матче.

Поставить на победу сборной России с форой (-2.5) можно в букмекерских конторах с коэффициентом 1.85. В преддверии встречи бывший полузащитник «Зенита» и «Спартака» Владимир Быстров заявил, что у футболистов нет мотивации и Карпин может спокойно импровизировать.

Однако согласятся с Быстровым не все. В двух последних матчах, которые проходили в России, подопечные Карпина продемонстрировали очень качественный футбол. Сначала они победили Ирак (2:0), а затем Камерун (1:0). Думается, поддержка родных трибун стимулирует футболистов и в этот раз.

Да и Карпин вряд ли допустит повторения истории с Кенией. Исходя из заявки на ноябрьские сборы, напрашивается вывод, что он настроен серьёзно. Полагаем, в этот раз специалист подберёт правильные слова для мотивации и порадует болельщиков красивой результативной победой.

В конце концов, такого соперника, как Куба, подопечные Карпина просто обязаны разгромно обыгрывать вне зависимости от обстоятельств. В мировом рейтинге россияне располагаются более чем на 100 позиций выше, чем «карибские львы».

Прогноз и ставки на товарищеский матч Россия — Куба 20 ноября 2023 года

В этот раз проблем с настроем у сборной России возникнуть не должно. Это самое главное, ведь класс футболистов и качество игры намного выше, чем у кубинцев. «Карибские львы» очень много пропускают и проигрывают даже в матчах с андердогами. Крайне маловероятно, что им удастся избежать разгромного поражения в Волгограде.

Ставка: победа России с форой (-2.5) за коэффициент 1.85.