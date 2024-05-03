«Оренбург» — «Крылья Советов». Осинькин продлит мучения Деограсии

Самарцы пребывают на подъёме. Они снизят шансы сине-белых на сохранение прописки в РПЛ и упрочат свои позиции.

4 мая состоится матч 27-го тура Российской Премьер-Лиги «Оренбург» — «Крылья Советов». Начало игры — в 17:00 мск. Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение хозяевам: поставить на победу оренбуржцев можно с коэффициентом 2.30. Успех самарцев оценён в 3.00. Ставки на ничью принимаются за 3.90.

Коэффициенты букмекеров на матч РПЛ «Оренбург» — «Крылья Советов» 4 мая 2024 года

Аналитики считают, что матч РПЛ «Оренбург» — «Крылья Советов» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.67, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.28. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.20. Гол гостей доступен с коэффициентом 1.28. Поставить на «обе забьют» можно за 1.59.

Анализ и прогноз на матч 27-го тура чемпионата России «Оренбург» — «Крылья Советов» (04.05.2024)

Чемпионат России близится к завершению. Командам осталось провести по четыре матча. 4 мая состоятся две встречи 27-го тура первенства. В самой ранней из них на стадионе «Газовик» сыграют «Оренбург» и «Крылья Советов». Стартовый свисток прозвучит в 17:00 мск.

У Давида Деограсии на протяжении довольно длительного времени получалось весьма неплохо руководить оренбуржцами. Они регулярно набирали очки, хоть и далеко не всегда демонстрировали футбол высокого качества.

На финишной прямой уровень соперников резко повысился. В последних трёх встречах в чемпионате России сине-белые уступили «Зениту» (0:1), «Динамо» (1:2) и «Ростову» (1:2). Они спустились на 14-ю строчку в турнирной таблице первенства. Отрыв от идущего в зоне прямого вылета «Урала» составляет всего одно очко.

Ещё оренбуржцы вылетели из Кубка России, дома уступив «Динамо» со счётом 2:4. Другая причина кризиса заключается в том, что в лазарет угодили несколько важных игроков — Арсен Адамов и Владимир Обухов. Агент последнего заявил, что футболист в этом сезоне больше не сыграет.

Хотя наиболее болезненно «Оренбург» переносит отсутствие Адамова. Попадание ведущего защитника в лазарет значительно снизило качество оборонительных действий сине-белых. Во встрече с «Ростовом» они только чудом не пропустили больше. Соперник нанёс 15 ударов.

У «Крыльев Советов» нападение функционирует получше, чем у ростовчан. В 26 встречах в чемпионате России они забили 43 мяча — больше только у ЦСКА, «Локомотива» и лидирующего «Зенита», причём совсем ненамного.

Несмотря на большое количество травм, самарцы набрали классный ход. В последних пяти встречах в РПЛ они уступили только раздухарившейся «Балтике» (1:2). Также подопечные Игоря Осинькина сыграли вничью с «Зенитом» (1:1) и «Краснодаром» (0:0). Победили они «Урал» (2:1), «Рубин» (2:0) и «Факел» (1:0).

«Крылья Советов» вполне могли обыграть «Краснодар». На 66-й минуте соперник остался в меньшинстве. Подопечные Осинькина полностью завладели инициативой. Было несколько попаданий в каркас ворот, и ещё несколько раз после их ударов мяч пролетел в считаных сантиметрах от штанги.

Также встреча с чёрно-зелёными запомнилась возвращением в состав после травмы Бенхамина Гарре. Аргентинский нападающий в этом сезоне принял участие в 16 встречах в РПЛ, в которых забил восемь мячей и отдал две результативные передачи.

Гарре можно смело назвать самым техничным футболистом чемпионата России. Он является одним из лидеров первенства по количеству успешных обводок. Если бы не травмы, аргентинец возглавлял бы этот список с огромным отрывом. Он способен в одиночку сделать результат.

Поставить на победу «Крыльев Советов» в предстоящей встрече можно в букмекерских конторах с коэффициентом 3.00. Даже без Гарре самарцы весьма неплохо справлялись. Тащил Никита Салтыков. На последнем отрезке сезона его результативность снизилась, но вклад в игру хавбек по-прежнему привносит очень большой.

Впрочем, практически все доступные Осинькину футболисты пребывают в хорошем тонусе. Команда навязывает борьбу лидерам, обыгрывает середняков и аутсайдеров. Она вполне может закончить сезон выше, чем на занимаемой шестой строчке в турнирной таблице РПЛ.

А вот оренбуржцам прервать чёрную полосу и избежать вылета в Первую лигу будет трудно. Если проиграют предстоящий матч, то поражение станет для них пятым подряд во всех турнирах. На боевом духе и атмосфере в раздевалке серия неудач на финишной прямой вряд ли отразится позитивно.

Прогноз и ставки на матч РПЛ «Оренбург» — «Крылья Советов» 4 мая 2024 года

«Оренбург» ослаблен важными кадровыми потерями и подходит к встрече с четырёхматчевой серией поражений. Даже дома ему вряд ли удастся зацепиться хотя бы за ничью с «Крыльями Советов». Возвращение лидера в состав и последние результаты внушают уверенность, что самарцы обыграют сине-белых.

Ставка: победа «Крыльев Советов» за 3.00.