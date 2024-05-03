«Штутгарт» — «Бавария». Гарри Кейн и Серу Гирасси устроят настоящее шоу

4 мая состоится матч 32-го тура Бундеслиги «Штутгарт» — «Бавария». Начало игры — в 16:30 мск. Аналитики уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу «швабов» можно с коэффициентом 2.10. Шансы «красных» оценили в 3.10. Ставки на ничью принимаются за 4.15.

Коэффициенты букмекеров на матч «Штутгарт» — «Бавария» 4 мая 2024 года

Эксперты считают, что матч «Штутгарт» — «Бавария» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.45, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.80. Если забьют «швабы», сыграет коэффициент 1.13. Гол «красных» доступен с коэффициентом 1.22. Поставить на «обе забьют» можно за 1.40.

Анализ и прогноз на матч 32-го тура Бундеслиги «Штутгарт» — «Бавария» (04.05.2024)

Сразу после полуфинальной встречи в Лиге чемпионов «Бавария» в матче 32-го тура Бундеслиги сыграет со «Штутгартом» на «Мерседес-Бенц-Арене». Начало игры – в 16:30 мск. Очень важная встреча для обеих команд.

В минувшем сезоне «швабы» чудом избежали вылета во Вторую Бундеслигу, а в текущем команда творит настоящую сенсацию. Она уже обеспечила себе выход в Лигу чемпионов, впервые с сезона-2009/2010. Также «Штутгарт» продолжает бороться за медали чемпионата Германии. Причём шансы очень высокие.

Два минувших матча получились неудачными для подопечных Себастьяна Хёнеса. Они уступили «Вердеру» со счётом 1:2 и сыграли вничью с леверкузенским «Байером» (2:2), который оформил досрочное чемпионство. Во встрече со «львами» «швабы» вели с преимуществом в два мяча, но растеряли превосходство. Последний гол они пропустили в добавленное время.

Несмотря на выход в Лигу чемпионов, у «Штутгарта» ещё остались задачи на текущий сезон. Можно финишировать на втором или третьем месте впервые за 15 лет. Вверху таблицы плотная борьба.

Отставание от «Баварии» составляет пять очков, а «Лейпциг» команда Хёнеса опережает на два очка. Придётся потрудиться, чтобы не терять очки в оставшихся трёх турах. Сыграть «швабам» предстоит с «Баварией», «Аугсбургом» и мёнхенгладбахской «Боруссией». Непростые соперники. Встреча с мюнхенцами – основная цель.

«Красные» упустили титул чемпиона Германии, но надеются завершить сезон как можно выше в турнирной таблице. К тому же у подопечных Томаса Тухеля ещё есть шансы выиграть Лигу чемпионов. Тренеру придётся правильно распределить силы на оставшиеся матчи. Первая игра в еврокубках с «Реалом» завершилась вничью. К ответной встрече нужно как следует подготовиться.

С другой стороны, если «Бавария» выиграет у «Штутгарта» в предстоящем матче, она наберёт 72 очка и опередит «швабов» на восемь очков. Таким образом, команда Томаса Тухеля забронирует за собой второе место и выиграет досрочно серебро Бундеслиги. Интересно, насколько для «красных» это важно. От мотивации будет зависеть многое.

Тухель наверняка хочет блеснуть перед тем, как покинет «Баварию». Поиски кандидата на его должность продолжаются. По последней информации, наиболее реальным преемником может стать Ральф Рангник. Также мюнхенцы рассматривали Хаби Алонсо и Юлиана Нагельсмана.

«Штутгарт» не может выиграть у «Баварии» девять очных встреч кряду. За это время «красные» одержали семь побед. Поэтому у мюнхенского клуба есть все основания рассчитывать обыграть «швабов». Но мы склоняемся больше к тому, что Себастьян Хёнес продолжит удивлять и доставит немало хлопот команде Томаса Тухеля.

Мы будем ожидать от этого матча голов. Оба клуба имеют в своём распоряжении классных исполнителей в атаке. Гарри Кейн лидирует в гонке бомбардиров с 35 забитыми мячами, а «Штутгарт» может рассчитывать на Серу Гирасси (25 мячей).

Мотивация в борьбе за второе место заставит «Штутгарт» играть на равных с мюнхенцами. В матче первого круга «Бавария» разгромила «швабов» со счётом 3:0. Это хороший повод взять реванш. Мы считаем, что сыграет тотал больше 3.5 мяча с коэффициентом 2.02.

Прогноз и ставки на матч «Штутгарт» — «Бавария» 4 мая 2024 года

К этому матчу будет пристальное внимание. Команды из верхней части турнирной таблицы борются за второе место. Мюнхенцы могут досрочно выиграть серебро Бундеслиги, если победят «швабов». Поэтому встреча обещает получиться результативной. Плюс в составе обоих клубов есть мастера в атаке, такие как Гарри Кейн и Серу Гирасси. Во многом от них будет зависеть количество голов, забитых в этой игре.

Ставка: тотал больше 3.5 мяча за 2.02.