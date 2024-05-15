Александр Усик — Тайсон Фьюри. Мир не узнает имя абсолютного чемпиона?

Ничья не расстроит, ведь тогда наверняка будет реванш.

Дождались! В ночь с 18 на 19 мая состоится бой, которого жаждала практически вся планета. В поединке за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжёлом весе встретятся непобеждённые бойцы, которые вписали свои имена в историю бокса золотыми буквами — Александр Усик и Тайсон Фьюри.

Когда бой Александр Усик — Тайсон Фьюри

Бой между Александром Усиком и Тайсоном Фьюри состоится в ночь на 19 мая 2024 года в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).

Во сколько начало боя Усик — Фьюри

Бой между Александром Усиком и Тайсоном Фьюри начнётся не раньше 0:05 мск 19 мая 2024 года.

По какому каналу покажут бой Усик — Фьюри, где смотреть прямой эфир

Информации о трансляции поединка Усик — Фьюри на территории России нет.

Коэффициенты букмекеров на бой Александр Усик — Тайсон Фьюри

Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение Александру Усику. Ставки на его победу принимаются с коэффициентом 1.80. Шансы Тайсона Фьюри оценили коэффициентом 2.17. Поставить на ничью можно за 15.5.

Прогноз на бой Александр Усик — Тайсон Фьюри

Всё, что вокруг, в частности слова боксёров и недавняя потасовка отца Фьюри с командой Усика, уходит на дальний план. Поединок долго откладывался по различным причинам, но вот наконец наступил момент, когда боксёры сойдутся в бою, ставки которого невероятно высоки.

Можно потратить уйму времени только на оглашение списка достижений Александра и Тайсона. Эту информацию можно легко найти на просторах интернета. Лучше поговорим о сильных и слабых сторонах великих боксёров. Есть ли у них вообще какие-либо недостатки?

У Александра Усика один имеется. Разница в габаритах приличная. Украинцу непременно придётся тратить много сил в клинче с Цыганским королём, не брезгующим наваливаться на соперников. Таким образом Тайсон выматывает их. Давление зачастую сопровождается плотными ударами.

Есть у украинца и преимущество. Он невероятно быстр и техничен. В арсенале у Александра неисчислимое количество финтов и хитрых ударов, несущих большую опасность. В плане скорости и быстроты принятия решения он лучше Фьюри. Другое дело, что о значительном превосходстве речи не идёт.

Несмотря на огромные габариты, Цыганский король весьма ловок. Он наделён молниеносной реакцией. Тайсон шикарно передвигается на ринге и эффектно уворачивается. Кроме того, он великолепно адаптируется к стилю боя соперников, практически всегда подбирает наиболее правильную тактику, которая приводит к победе.

Впрочем, в последнем поединке Фьюри с трудом победил Фрэнсиса Нганну, для которого бой стал первым по правилам бокса. Бывшего чемпиона UFC готовил сам Майк Тайсон, но это не служит оправданием для Цыганского короля. Поклонники ожидали от него куда большего, чем победы раздельным решением судей.

Далее произошло следующее: бой между Фьюри и Усиком был перенесён по причине того, что Тайсон получил травму во время спарринга. Александр подходит к поединку с большей уверенностью, а также в лучшем тонусе. У него было предостаточно времени на подготовку и тщательное изучение соперника.

А впрочем, разницу в навыках, технике и тонусе нивелируют настрой боксёров, их высочайший класс и чемпионский менталитет. Не исключено, что поединок продлится все 12 раундов и даже ознаменуется ничейным результатом.

Александр Усик и Тайсон Фьюри невероятно выносливы. Они обладают просто сумасшедшей волей к победе. Цыганский король целых четыре раза поднимался из нокдаунов Деонтея Уайлдера. Даже если украинец отправит его на настил ринга, бой от этого может только раскрыться и заиграть новыми красками.

На что ставить?

Невозможно выявить фаворита в этом невероятном поединке. Два феноменальных боксёра, непохожих по стилю, поведению на ринге и набору навыков, но столь близких по духу и уровню техники, обещают показать шикарный бой.

Ждать слишком большого количества событий и нокдаунов, пожалуй, не стоит. Малейшая ошибка может стоить всего. Боксёры наверняка будут очень осторожны, и поединок получится равным. Предлагаем заключить пари на то, что будет ничья, за коэффициент 15.5.

Разве плохо, если Усик и Фьюри сохранят звания непобеждённых боксёров? Ведь наверняка будет реванш. Напряжение и накал возрастут до предела, а поклонники бокса получат ещё одну невероятную во всех смыслах дуэль.

Ставка: ничья за 15.5.