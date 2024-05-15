«Реал Сосьедад» — «Валенсия». У Захаряна улучшатся шансы на еврокубки

Поражение в матче с «Барсой» не выбьет бело-голубых из колеи. Для искупления ещё есть время.

16 мая состоится матч 36-го тура Примеры «Реал Сосьедад» — «Валенсия». Начало игры — в 23:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу бело-голубых можно с коэффициентом 1.65. Успех «оранжевых» оценён экспертами в 5.90. Ставки на ничью принимаются за 4.00.

Коэффициенты букмекеров на матч Примеры «Реал Сосьедад» — «Валенсия» 16 мая 2024 года

Букмекеры считают, что матч «Реал Сосьедад» — «Валенсия» не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.28, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.67. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.19. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.84. Поставить на «обе забьют» можно за 2.26.

Анализ и прогноз на матч 36-го тура чемпионата Испании «Реал Сосьедад» — «Валенсия» (16.05.2024)

16 мая состоится встреча, которая закроет программу 36-го тура Примеры. На стадионе «Реале Арена» в городе Сан-Себастьян померяются силами «Реал Сосьедад» и «Валенсия». Стартовый свисток запланирован на 23:00 мск.

Уступив в матче последнего тура чемпионата Испании «Барселоне» (0:2), «Реал Сосьедад» опустился на седьмую строчку в турнирной таблице. Он рискует закончить сезон за пределами зоны еврокубков. Многое будет зависеть от грядущей встречи.

Отрыв от идущего следом «Вильярреала» вполне комфортный — четыре очка, от «Валенсии», занимающей девятое место, — шесть очков. Да и отставание от «Бетиса» невелико. Всё в руках опытного Иманола Альгуасиля. 52-летний специалист добился значительного прогресса с тех пор, как возглавил клуб из Сан-Себастьяна.

Обладая сравнительно скромными ресурсами, Альгуасиль поставил бело-голубым хороший командный футбол и воспитал ряд качественных игроков. Только на это ушёл не один год. Присоединившийся к «Реалу Сосьедад» летом Арсен Захарян пока что не может похвастаться впечатляющей статистикой.

У россиянина возникли серьёзные проблемы с адаптацией, в частности из-за болезней и травм. В 26 встречах в чемпионате Испании он забил только один гол и отдал две результативные передачи. Несмотря на низкие показатели, Альгуасиль продолжает доверять Захаряну и регулярно выделять ему игровое время.

Сообщается, что в клубе не рассматривают вариант с арендой россиянина. Арсену остаётся только сосредоточиться на том, чтобы оправдывать оказываемое доверие, много работать и стараться прогрессировать. Во встрече с «Барселоной» он провёл на поле 12 минут и в целом сыграл неплохо.

Местами бело-голубые смотрелись лучше каталонцев, но в который раз подвело завершение. Подопечные Альгуасиля упустили ряд хороших моментов, в то время как соперник своими шансами воспользовался отлично.

Хорошо для клуба из Сан-Себастьяна, что «Валенсия» переживает спад. В последних четырёх матчах в Примере она уступила «Бетису» (1:2), «Барселоне» (2:4) и «Алавесу» (0:1), а ещё сыграла вничью с «Райо Вальекано» (0:0).

Примечательно, что в трёх из четырёх случаев «летучие мыши» потеряли очки дома. На выезде они проиграли «Барселоне». Обычно поддержка домашних трибун очень здорово мотивирует «оранжевых». В чём же заключается причина наступления чёрной полосы?

Относительно минувшего сезона, у «Валенсии» наблюдается прогресс. Благодаря стараниям Рубена Барахи команда стала гораздо чаще набирать очки. Однако запланированная тренером перестройка ещё не завершена. Нужны новые трансферы и больше времени.

Вопрос в том, выделит ли руководство «оранжевых» это самое время. Команда выиграла только 4 из 14 последних встреч в Примере и столько же раз сыграла вничью. Контракт с Барахой рассчитан до лета 2025 года, но боссам может не хватить терпения.

К селекции «летучих мышей» есть серьёзные вопросы. Зачем было брать в аренду у «Брюгге» Романа Яремчука, карьера которого резко пошла на спад? В 23 матчах в чемпионате Испании украинский форвард забил только три мяча. Недавно он перенёс травму колена и находится в плохой форме.

Поставить на то, что «Реал Сосьедад» победит «Валенсию» и тотал будет меньше 4.5 мяча, можно в букмекерских конторах с коэффициентом 1.81. У бело-голубых показатели намного лучше, чем у «оранжевых». Они проиграли только в двух из восьми последних матчей в чемпионате Испании.

Слишком много голов ждать определённо не стоит. У подопечных Альгуасиля есть серьёзные проблемы с завершением. Они нечасто забивают, но сами пропускают ещё реже. В 35 матчах в Примере клуб из Сан-Себастьяна пропустил только 37 мячей. Причём бóльшая часть из них пришлась на встречи с лидерами.

Прогноз и ставки на матч Примеры «Реал Сосьедад» — «Валенсия» 16 мая 2024 года

Иманол Альгуасиль постарался, чтобы «Реал Сосьедад» был очень хорошо сконструированной и стабильной командой. Он почти всегда демонстрирует качественный футбол и редко теряет очки. Если дома «Валенсия» стала часто проигрывать, то на выезде ей тем более вряд ли удастся зацепиться хотя бы за ничью со столь крепким и неуступчивым соперником.

Ставка: победа «Реала Сосьедад» и тотал меньше 4.5 мяча за 1.81.