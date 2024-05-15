«Альмерия» — «Барселона». Второе место почти в кармане

16 мая состоится матч 36-го тура Примеры «Альмерия» — «Барселона». Начало – в 22:30 мск. Эксперты уже сделали прогноз, они считают фаворитами гостей: поставить на победу сине-гранатовых можно с коэффициентом 1.44. Шансы красно-белых оцениваются в 6.30. На ничью дают коэффициент 5.20.

Коэффициенты букмекеров на матч 36-го тура Примеры «Альмерия» — «Барселона» 16 мая 2024 года

Аналитики считают, что матч «Альмерия» — «Барселона» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.33, а тотал меньше 2.5 мяча — за 3.02. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.40. Гол гостей доступен с коэффициентом 1.04. Поставить на «обе забьют» предлагают за 1.51.

Анализ и прогноз на матч чемпионата Испании «Альмерия» — «Барселона» (16.05.2024)

Приближается к финишной прямой чемпионат Испании. Игра 36-го тура Примеры «Альмерия» — «Барселона» начнётся 16 мая на стадионе «Пауэр Хорс — Уэгос Медитерранеос». Стартовый свисток раздастся в 22:30 мск.

Красно-белые вынуждены попрощаться минимум на один сезон с Примерой, поскольку досрочно вылетели. После 35 туров «Альмерия» находится на последнем месте в турнирной таблице, набрав 17 очков. Всего две победы одержала команда в первенстве.

Руководство клуба предпринимало все возможные шаги для исправления ситуации, в том числе утвердило на посту главного тренера в марте 2024 года Пепе Меля. Хотя 61-летний специалист обладает достаточным опытом, но он не справился. Уровень состава «Альмерии» не позволял на равных играть с другими командами Примеры.

Тем не менее красно-белые забили в этом сезоне Примеры 35 мячей, что на один гол больше, чем у находящегося на 11-м месте в турнирной таблице и счастливо избежавшего вылета «Алавеса». Проблемы в защите подопечных Меля оказались фатальными — 70 пропущенных мячей.

«Барселона» завершает сезон в относительной неопределённости насчёт своего будущего. Хотя руководство клуба уговорило Хави остаться в команде, но источники сообщили о выдвинутом условии. Испанцу необходимо завершить чемпионат на втором месте в таблице, иначе его ждёт отставка. Если это так, то нервозность специалиста легко объяснима.

Хави мог бы уже думать о будущем сезоне, усилении состава и прочих деталях. Взамен ему приходится работать при выдвинутом ультиматуме и максимально концентрироваться на каждом следующем матче, чтобы не пустить «Жирону» вперёд.

Левандовски уже не так хорош, как прежде. В этом розыгрыше первенства он забил 17 мячей и отдал восемь голевых пасов. Хотя он ещё может повторить результат минувшего сезона, в котором забил 23 гола. Впереди три игры.

В минувшем матче «Барселона» выиграла у «Реала Сосьедад» (2:0), но поляк был уныл на поле и, кроме того, резко отреагировал на собственную замену. Хави в интервью высоко оценил соперника, назвав Иманола Альгуасиля отличным тренером. Отметим, что Арсен Захарян не сумел помочь команде, хотя и появился на поле на 79-й минуте.

«Барселона» набрала 76 очков и поднялась на вторую строчку в турнирной таблице Примеры. Ещё одна победа поможет упрочить позиции сине-гранатовых. «Альмерия» — идеальный соперник для таких задач. Учитывая превосходство каталонцев над соперником, предложим ставку на победу «Барселоны» с форой (-1.5) с коэффициентом 2.11.

Прогноз и ставки на матч Примеры «Альмерия» — «Барселона» 16 мая 2024 года

«Альмерия» уже оформила вылет из Примеры и вряд ли испытывает по этому поводу воодушевление. Команде предстоит перестройка. В свою очередь, для «Барселоны» важно выиграть матч и удержать второе место в таблице. Хотя ресурс у Хави ограничен, за счёт слабой игры красно-белых в защите его подопечные смогут одержать победу.

Ставка: победа «Барселоны» с форой (-1.5) за 2.11.