УНИКС — ЦСКА, второй матч. Димитрович и Тримбл размялись

28 мая состоится второй матч финала Единой лиги ВТБ УНИКС — ЦСКА. Начало игры — в 19:30 мск. Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение хозяевам: поставить на победу казанцев в основное время можно с коэффициентом 1.72. Успех москвичей по итогам 40 минут оценён экспертами в 2.30.

Коэффициенты букмекеров на матч Единой лиги ВТБ УНИКС — ЦСКА 28 мая 2024 года

Букмекеры считают, что второй матч финала Единой лиги ВТБ будет результативным: тотал больше 164.5 очка идёт за 1.56, а тотал меньше 164.5 очка — за 2.35. Заключить пари на то, что москвичи наберут очки первыми, можно в букмекерских конторах с коэффициентом 1.90.

Анализ и прогноз на второй матч серии Единой лиги ВТБ УНИКС — ЦСКА (28.05.2024)

Единая лига ВТБ . Финал Единая лига ВТБ . Финал 28 мая 2024, вторник. 19:30 МСК УНИКС Казань Не начался ЦСКА Москва Кто победит в основное время? П1 X П2

Близится к завершению плей-офф Единой лиги ВТБ. На 28 мая запланирован второй матч финала, в котором на стадионе «Баскет-Холл» в Казани померяются силами действующий чемпион УНИКС и ЦСКА.

Бóльшая часть первого матча прошла согласно плану ЦСКА. Команда почти всё время вела в счёте и вынуждала соперника выходить за рамки правил. Фолил УНИКС очень много. Несколько казанских баскетболистов закончили встречу с тремя фолами и более.

С нарушением напрямую связан и конечный счёт на табло — 95:96. Концовка стала сначала звёздным часом, а затем полным фиаско лидера УНИКСА Ненада Димитриевича. Он провёл хорошую встречу — за веским исключением.

Северомакедонский баскетболист великолепно развивал атаки и набирал очки. В концовке он вывел свою команду вперёд, оформив трёхочковый. У армейцев почти не было времени на камбэк. Казанцам оставалось только грамотно обороняться, но не получилось.

Ненад Димитриевич схлопотал пятый фол (да ещё и неспортивный), покинул площадку, и ЦСКА вырвал победу в концовке. Всего за матч армейцы реализовали 18 штрафных бросков (из 18!). В целом оборонялись казанцы неплохо, но фолы стали их ахиллесовой пятой. По-другому сдерживать нападение красно-синих у них не получалось.

Также стоит отметить, что подопечных Велимира Перасовича подвела реализация, в частности трёхочковых бросков. Издали попадал только Андрей Воронцевич. Форвард реализовал четыре попытки из четырёх, но он так привык к дальней дистанции, что у него только два из семи двухочковых.

В составе армейцев отменно выступил обладающий стальными нервами Мело Тримбл. Он набрал 28 очков и отдал три результативные передачи. У ЦСКА по ходу плей-офф заметно возросло качество игры в нападении и, как следствие, улучшилась результативность.

Значительный вклад внёс Андреас Пистиолис, возглавивший красно-синих в преддверии плей-офф. Команда воодушевилась и моментально подхватила идеи греческого специалиста. Атакующий динамичный баскетбол пришёлся ей по душе.

Какой вывод напрашивается из первого матча? Серия будет весьма результативной! У обеих команд очень техничные нападающие. У них прекрасно получается находить фолы и быстро двигается мяч. Болельщиков радует изобилие оригинальных выверенных передач.

На первый взгляд, это классическое описание качественного баскетбола и финала, в котором каждое очко на счету. Однако серия между УНИКСом и ЦСКА — это не только про страсть и мастерство. Дальше будет ещё интереснее.

Велимир Перасович и Андреас Пистиолис ещё толком не сказали своего слова. Тренеры внесут корректировки, особенно по части завершения и входа в зону. Поставить на то, что сыграет ТБ 168.5 очка, можно с коэффициентом 1.90.

Казанцам теперь для победы в серии нужно приложить больше усилий. Велимир Перасович отметил, что поражение болезненное, но это только начало серии. Он пообещал, что команда будет стараться прибавлять от матча к матчу.

Прогноз и ставка на матч Единой лиги ВТБ УНИКС — ЦСКА 28 мая 2024 года

В первом матче команды с непринуждённой лёгкостью преодолели отметку в 170 очков на двоих. Есть предпосылки, что их результативность не только не ухудшится, но и увеличится. Баскетболисты пристреляются, серия будет ещё ярче и зрелищнее.

Ставка: тотал больше 168.5 очка за 1.90.