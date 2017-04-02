Букмекер: игроки не сомневались в победе «Зенита» над «Рубином»

Подавляющее большинство ставок в матче 21-го тура РФПЛ «Рубин» — «Зенит» было сделано на победу команды из Санкт-Петербурга. Об этом «Чемпионату» сообщили в БК «Фонбет».«90% из основной трёхисходки было поставлено на победу „Зенита“. 6% ставок пришлось на победу „Рубина“ и 4% на ничью. Поэтому как букмекер по итогам приёма ставок на данный матч мы проиграли», — рассказали в пресс-службе компании.Самая крупная ставка на матч составила 470 тыс. рублей и была сделана на победу «Зенита» с коэффициентом 1.90. Клиент получил чистый выигрыш в размере 423 тыс. рублей. Ещё один крупный выигрыш — 240 тыс. рублей на победу «Зенита» с форой (-1) с коэффициентом 3.00. Выигрыш по ней составил 480 тыс. рублей.Напомним, матч завершился со счётом 2:0 в пользу «Зенита».