Букмекер: 85% игроков ставят на то, что «Рубин» сыграет в финале Кубка России

85% ставок на полуфинальный матч Кубка России «Урал» — «Рубин» сделаны на проход казанского клуба. В шансы «Урала» сыграть в финале турнира верят лишь 15% игроков. Об этом «Чемпионату» сообщили в БК «Фонбет».Самая крупная ставка в размере 220 тыс. рублей была сделана как раз на проход «Рубина» на тот момент, когда коэффициент на это событие составлял 1.75. Сейчас шансы казанцев сыграть в финале котируются за 1.47.Ставка с самым крупным коэффициентом сделана на точный счёт 2:3 с коэффициентом 45.00. Поставлено было 5 тыс. рублей, и если клиент окажется точен в своем прогнозе, выигрыш составит 220 тыс. рублей чистыми.