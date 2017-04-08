Букмекер: 40 % ставок в матче «Металлург» Мг — СКА сделано на победу хозяев

8 апреля в Магнитогорске состоится первый финальный матч плей-офф Кубка Гагарина, в котором «Металлург» сыграет с ХК СКА.
40 % игроков ставят на победу магнитогорского клуба, сообщали «Чемпионату» в БК «Фонбет». 30 % ставок сделано на ничью по итогам основного времени, столько же на победу СКА.
Что касается крупных ставок, то 600 тыс. рублей ординаром было поставлено на тотал матча больше 5,5 гола с коэффициентом 2.30, ещё одна ставка в размере 400 тыс. рублей была сделана на тотал больше 6,5 гола за 3.50.
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