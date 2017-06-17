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Букмекеры оценили шансы сборной России начать КК с победы над Новой Зеландией

17 июня 2017, суббота. 10:00. Ставки

17 июня в первом матче Кубка конфедераций встретятся сборные России и Новой Зеландии. Начало — в 18:00 мск.

Букмекеры предлагают поставить на победу России за 1.27. Шансы Новой Зеландии на победу оценены коэффициентом 15.0. Поставить на ничью можно за 5.40 (см. все коэффициенты).

По мнению аналитиков, матч получится результативным: ставки на ТБ 2,5 гола принимаются за 1.88, а на ТМ 2,5 гола — за 2.03.

Самые вероятные авторы голов — Фёдор Смолов (1.85) и Дмитрий Полоз (2.10). Коэффициент на то, что обе команды забьют, — 2.46.

Букмекеры оценили шансы сборной России выиграть Кубок конфедераций — 2017
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Сборная Новой Зеландии - Футбол Сборная России — Футбол коэффициенты
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