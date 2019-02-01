Дарья Касаткина — Вера Звонарёва: букмекеры назвали фаворита матча в Петербурге

Российская теннисистка Вера Звонарёва в трёх сетах обыграла немку Юлию Гёргес (5) в матче второго круга турнира в Санкт-Петербурге St. Petersburg Ladies Trophy со счётом 4:6, 6:4, 6:4. В четвертьфинале Звонарёва сыграет с соотечественницей Дарьей Касаткиной (3).

Согласно котировкам, у Касаткиной больше шансов на победу в этом матче. Победа Веры Звонарёвой оценивается коэффициентом 2.06, победа с форой «+2,5» гейма — 1.75.



Если Дарья Касаткина сумеет победить, сыграет ставка с коэффициентом 1.84. На то, что она отыграет фору в 2,5 гейма, можно поставить за 2.10.



Ставки на то, что для определения победителя потребуется третий сет, принимаются за 2.46. Тотал больше 20,5 геймов идет за 1.73.



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