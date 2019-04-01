Согласно котировкам, «Бостон Брюинз» победит «Детройт Ред Уингз» в матче НХЛ

Букмекеры назвали фаворита матча регулярного чемпионата НХЛ «Детройт Ред Уингз» — «Бостон Брюинз», который состоится 1 апреля. Начало — в 2:30 мск.



Аналитики считают фаворитом «Бостон Брюинз». Коэффициент на победу в основное время — 1.76, по итогам встречи — 1.42.



Шансы «Детройт Ред Уингз» на победу менее весомые. Успех в основное время котируется за 4.00, а с учётом овертайма — за 2.99.



Вероятность овертайма оценена коэффициентом 4.35.



Самый вероятный результат основного времени — 3:3, он котируется за 10.75.



Букмекеры ждут результативной игры. Тотал больше 5,5 шайбы идёт за 1.76, меньше 5,5 — за 2.11.



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