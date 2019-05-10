Россия — Норвегия: прогноз «Чемпионата» на матч чемпионата мира по хоккею

Автор «Чемпионата» Алексей Серяков дал прогноз на матч ЧМ-2019 по хоккею между сборными России и Норвегии. Встреча начнётся в 17:15 мск 10 мая.



Ставка: Илья Ковальчук наберёт как минимум 1 очко за 1.85.



«На этот матч трудно подобрать хороший вариант из-за скромнейших коэффициентов. Даже победа сборной России с форой "-3,5" идёт за 1.66. Поэтому проще всего отказаться от ставок на этот матч и попробовать поискать событие поинтереснее. Ведь никакой уверенности в лёгком выносе норвежцев нет.



Амбиции норвежцев скромны — затоптать парочку конкурентов на групповом этапе и спокойно сохранить прописку в элите. И всё же брать гигантские форы на россиян опасно. Во-первых, наша сборная сейчас явно далека от оптимальных кондиций. Недавний этап Евротура это показал: потенциал очевиден, но говорить о проектной мощности пока рановато. Лидеры только приходят в себя и начинают находить взаимопонимание.



Во-вторых, формат чемпионата мира предполагает плавное вкатывание в турнир и даёт контендерам время разобраться в себе. Со Швецией играть предстоит только в последнем туре, так что старт турнира будет посвящён экспериментам, поиску сочетаний и набору формы. Задачи любой ценой как можно крупнее разнести Норвегию перед хоккеистами не стоит.



Преимущество в индивидуальном мастерстве огромно, даже в неудачный день его должно хватить на победу с разницей в две-три шайбы. А вот по поводу повторения прошлогоднего старта (тогда Россия разнесла Францию со счётом 7:0) есть сомнения. Норвежцы посильнее, а нагружать лидеров раньше времени смысла нет.



Пожалуй, наиболее реальным видится расклад, при котором россияне победят с разницей в 3-5 шайб: без блеска, но с запасом. Поскольку предпосылок для интриги нет и коэффициенты ужасны, попробуем подобрать что-то весёлое. Из стандартных вариантов стоит рассмотреть разве что гол России в каждом периоде за 1.66.



Наши предложения: ТБ 1,5 шайбы в каждом периоде за 3.40, П1 в первом периоде с форой "-1,5" за 2.32 и ТБ 0,5 очка Ковальчука за 1.85. Основная задача — избежать проблем и спокойно победить. Самый простой вариант — активно начать игру, поддушить соперника и постараться оформить задел в стартовые 20 минут, а уже потом с чистой совестью заниматься экспериментами.



Ковальчук приехал в сборную после тяжелейшего сезона и получил капитанскую повязку, хотя его вызов вызывал большие сомнения. В таких условиях команда часто играет на конкретного исполнителя, чтобы оказать ему поддержку и избавить от лишнего давления. Проверим».