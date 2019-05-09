Россия — Норвегия. Прогноз: «красная машина» сыграет на Ковальчука

10 мая в матче группового этапа ЧМ-2019 сборная России на стадионе имени Ондрея Непелы в Братиславе сыграет с командой Норвегии. Букмекеры отдают явное преимущество номинальным хозяевам: ставки на победу россиян в основное время предлагаются с коэффициентом 1.07.

Россия — Норвегия (10.05.2019)

На этот матч трудно подобрать хороший вариант из-за скромнейших коэффициентов. Даже победа сборной России с форой "-3,5" идёт за 1.66. Поэтому проще всего отказаться от ставок на этот матч и попробовать поискать событие поинтереснее. Ведь никакой уверенности в лёгком выносе норвежцев нет.

Состав у них нынче и вправду так себе. Эпоха крепкого коллектива и стабильных вылетов в четвертьфинале чемпионатов мира завершилась, теперь скандинавы затянули пояса и решают иные задачи. Год назад, например, они заняли седьмое место в группе, опередив только Южную Корею.



Изменения минимальны, новых лиц в сборной Норвегии практически нет, а потому и реальный уровень остался примерно там же. Главная звезда команды — наш старый знакомый Патрик Торесен, который приближается к закату карьеры в чемпионате родной страны. Амбиции норвежцев скромны — затоптать парочку конкурентов на групповом этапе и спокойно сохранить прописку в элите.



И всё же брать гигантские форы на россиян опасно. Во-первых, наша сборная сейчас явно далека от оптимальных кондиций. Недавний этап Евротура это показал: потенциал очевиден, но говорить о проектной мощности пока рановато. Лидеры только приходят в себя и начинают находить взаимопонимание.



Во-вторых, формат чемпионата мира предполагает плавное вкатывание в турнир и даёт контендерам время разобраться в себе. Со Швецией играть предстоит только в последнем туре, так что старт турнира будет посвящён экспериментам, поиску сочетаний и набору формы. Задачи любой ценой как можно крупнее разнести Норвегию перед хоккеистами не стоит.



Преимущество в индивидуальном мастерстве огромно, даже в неудачный день его должно хватить на победу с разницей в две-три шайбы. А вот по поводу повторения прошлогоднего старта (тогда Россия разнесла Францию со счётом 7:0) есть сомнения. Норвежцы посильнее, а нагружать лидеров раньше времени смысла нет.



Пожалуй, наиболее реальным видится расклад, при котором россияне победят с разницей в 3-5 шайб: без блеска, но с запасом. Поскольку предпосылок для интриги нет и коэффициенты ужасны, попробуем подобрать что-то весёлое. Из стандартных вариантов стоит рассмотреть разве что гол России в каждом периоде за 1.66.



Наши предложения: ТБ 1,5 шайбы в каждом периоде за 3.40, П1 в первом периоде с форой "-1,5" за 2.32 и ТБ 0,5 очка Ковальчука за 1.85. Основная задача — избежать проблем и спокойно победить. Самый простой вариант — активно начать игру, поддушить соперника и постараться оформить задел в стартовые 20 минут, а уже потом с чистой совестью заниматься экспериментами.

Ковальчук приехал в сборную после тяжелейшего сезона и получил капитанскую повязку, хотя его вызов вызывал большие сомнения. В таких условиях команда часто играет на конкретного исполнителя, чтобы оказать ему поддержку и избавить от лишнего давления. Проверим.

Ставки на матч Россия — Норвегия

Основная задача сборной России — избежать проблем и спокойно победить. Самый простой вариант — активно начать игру, поддушить соперника и постараться оформить задел в стартовые 20 минут, а уже потом заниматься экспериментами. Возьмём П1 в первом периоде с форой "-1,5" за 2.32.



Ковальчук приехал в сборную после тяжелейшего сезона и получил капитанскую повязку, хотя его вызов вызывал большие сомнения. В таких условиях команда часто играет на конкретного исполнителя, чтобы оказать ему поддержку и избавить от лишнего давления. Проверим.



Ставка №1: победа России в первом периоде с форой "-1,5" за 2.32.



Ставка №2: ТБ 1,5 шайбы в каждом периоде за 3.40.



Ставка №3: ТБ 0,5 очка Ковальчука за 1.85.

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