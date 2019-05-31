Гоффен — Надаль: прогноз Анны Чакветадзе на матч 3-го круга «Ролан Гаррос»

Экс пятая ракетка мира, комментатор телеканалов Eurosport Анна Чакветадзе сделала прогноз на матч Давид Гоффен — Рафаэль Надаль в 3-м круге турнира «Большого шлема» «Ролан Гаррос», проходящего в Париже. Поединок состоится сегодня, 31 мая.



Ставка: меньше 29 геймов за 1.70.



«Интересно следить за игрой Давида Гоффена. Он всё-таки очень скромных габаритов для современного тенниса. Но при этом уже долгое время он находится в элите. В последнее время травмы его преследуют, из-за этого он опустился в рейтинге, но сейчас снова набирает форму и очки. Передвигается Гоффен прекрасно, разбрасывает мячи по разным точкам. Комбинации у него великолепные. Но, боюсь, Надаль ему просто не позволит реализовать все умения.



Рафа будет накручивать под бэкхенд, и невысокому Гоффену придётся подстраиваться под высокие мячи. Это тяжело. Какие-то проблемы у Надаля возникли во втором круге. В третьей партии он внезапно несколько раз проиграл подачу. Но он вовремя собрался и закрыл встречу. С Гоффеном так расслабляться нельзя. Надаль это понимает. Поэтому, думаю, он проведёт матч от и до на высоком уровне. В общем, ничего хорошего Гоффена не ждёт. На грунте он обычно без шансов проигрывал Рафе.



И здесь, думаю, будет сыграно не более 28 геймов», — сказала Чакветадзе.