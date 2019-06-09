Португалия — Нидерланды: прогноз «Чемпионата» на финал Лиги наций УЕФА

Автор «Чемпионата» Владимир Прокофьев сделал прогноз на финал Лиги наций УЕФА Португалия — Нидерланды.
Ставка: индивидуальный тотал Нидерландов больше 1 за 1.81
«У Португалии был лишний день отдыха, что при высокой плотности матчей и утомляющей концовке сезона может сыграть важную роль. Нидерланды проводили матч на сутки позже, а ведь «оранжевым» пришлось ещё бегать дополнительные 30 минут. Если добавить к этому фактор своего поля, то команда Фернанду Сантуша должна считаться фаворитом с запасом.
С другой стороны, увиденное в полуфиналах наталкивает на мысли о некотором перевесе Нидерландов. Португалия выиграла в основное время, но победный мяч был забит в самой концовке, к тому же хозяева лишь три раза пробили в створ, и все выстрелы Роналду оказались успешными. Второй раз подряд уповать на столь сумасшедшую реализацию слишком опрометчиво.
У Фернанду Сантуша в обороне дедушка Пепе, чем постарается воспользоваться противник. Индивидуальный тотал Нидерландов больше 1 за 1.81 выглядит вполне прилично. «Оранжевые» поражают ворота оппонентов на протяжении уже 12 матчей, хотя на указанном отрезке успели трижды сыграть с Германией, дважды — с Францией, по одному разу — с Бельгией и Италией, а также в товарищеской встрече обыграли Португалию — 3-0. Коллектив Рональда Кумана уже привык к битвам с грандами мирового футбола».
- 9 июня 2019
-
16:15
-
15:30
-
14:45
-
14:00
-
13:15
-
12:30
-
11:45
-
11:00
-
10:37
-
10:15
-
10:00
-
08:45
-
08:00
- 8 июня 2019
-
19:40
-
19:00
-
18:20
-
17:40
-
17:20
-
17:00
-
16:30
-
16:00
-
15:30
-
14:45
-
14:20
-
14:00
-
13:40
-
13:20
-
13:00
-
12:40
-
12:00
-
11:20
-
10:40
-
10:00
-
09:20
-
09:00