Португалия — Нидерланды: прогноз «Чемпионата» на финал Лиги наций УЕФА

Автор «Чемпионата» Владимир Прокофьев сделал прогноз на финал Лиги наций УЕФА Португалия — Нидерланды.

Ставка: индивидуальный тотал Нидерландов больше 1 за 1.81

«У Португалии был лишний день отдыха, что при высокой плотности матчей и утомляющей концовке сезона может сыграть важную роль. Нидерланды проводили матч на сутки позже, а ведь «оранжевым» пришлось ещё бегать дополнительные 30 минут. Если добавить к этому фактор своего поля, то команда Фернанду Сантуша должна считаться фаворитом с запасом.

С другой стороны, увиденное в полуфиналах наталкивает на мысли о некотором перевесе Нидерландов. Португалия выиграла в основное время, но победный мяч был забит в самой концовке, к тому же хозяева лишь три раза пробили в створ, и все выстрелы Роналду оказались успешными. Второй раз подряд уповать на столь сумасшедшую реализацию слишком опрометчиво.



У Фернанду Сантуша в обороне дедушка Пепе, чем постарается воспользоваться противник. Индивидуальный тотал Нидерландов больше 1 за 1.81 выглядит вполне прилично. «Оранжевые» поражают ворота оппонентов на протяжении уже 12 матчей, хотя на указанном отрезке успели трижды сыграть с Германией, дважды — с Францией, по одному разу — с Бельгией и Италией, а также в товарищеской встрече обыграли Португалию — 3-0. Коллектив Рональда Кумана уже привык к битвам с грандами мирового футбола».