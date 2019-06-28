Колумбия — Чили: прогноз Алексея Андронова на матч 1/4 финала Кубка Америки

Популярный комментатор Алексей Андронов дал прогноз на матч Колумбия — Чили в четвертьфинале Кубка Америки — 2019. Встреча состоится в ночь на 29 июня мск на стадионе «Арена Коринтианс» в Сан-Паулу.



Ставка: победа Колумбии в основное время матча за 2.20



«Плей-офф Кубка Америки. На основании того, что мы знаем об этих сборных, и того, что они показали на групповом этапе, колумбийцы, конечно, фавориты.



Про сборную Чили говорят, что это чуть ли не прощальный турнир поколения. Новичков очень мало. Команда стареет с каждым годом. Но они показали, что по-прежнему на многое способны.



Но для меня стала открытием игра сборной Колумбии, которая немного поменяла акценты. Сейчас там масса физически очень хорошо готовых игроков. Голы, которые забивает Дуван Сапата, выходя на замену, не случайны. Колумбия знает этот свой козырь и постарается на нем сыграть. Очень мощная команда у Колумбии, а Чили, как мы знаем, низкорослая. Противостоять колумбийцам у Чили не получится».