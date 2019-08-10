«Динамо» – «Зенит»: прогноз Константина Генича на матч 5-го тура РПЛ

Комментатор Константин Генич сделал прогноз на матч «Динамо» Москва – «Зенит» в 5-м туре Российской Премьер-Лиги сезона-2019/20.



Ставка: 1-2 гола в матче за 1.90.



«В матче на «ВТБ-Арене» вряд ли стоит ждать, что «Динамо» и «Зенит» подарят яркий футбол, с большим количеством голов. «Динамо» стало первой командой, которая подарила ничью — 0:0 в матче со «Спартаком». Честно говоря, не вижу предпосылок, что будет много забитых мячей.



Не исключаю, что Хохлов может сыграть под соперника в три центральных защитника, чтобы связать пару Азмун — Дзюба, потому что, если связываешь эту пару, — всё, в «Зените» больше некому забивать. Главное — справиться с этой парой, а дальше уже поддержка Барриоса, Оздоева, Дриусси или Сутормина вряд ли сработает. На старте сезона эти ребята не впечатляют. Хохлов на своём поле, не исключаю, может прибегнуть к этому варианту. Проигрывать дома в ситуации, в которой находится Хохлов, тоже было бы не совсем правильно и уместно.



Сыграют или нет новички, не знаю. Клинтон уже дебютировал в матче со «Спартаком». Самое главное, чтобы у «Зенита» не удалился кто-то к 30-й минуте. Если удалится, то «Динамо» не знает, как играть. Кстати, это может быть и план Семака, мол, давайте кто-то удалится, и тогда «Динамо» не будет знать, что делать. В основном сваливается на дальние удары. Всё это ирония и шутка, но в шутке есть доля истины и правды: и с «Рубином», и со «Спартаком», где были удаления в первом тайме у соперника, во втором тайме «Динамо» не знало, как действовать.



«Динамо» может обыграть «Зенит»? Да, может. В прошлом сезоне в Химках обыграли. До этого не пропускали и были ничьи — 0:0. Вариант 1-2 гола в матче мне нравится. Не хотелось бы верить, что команды сыграют со счётом 0:0. Хотелось бы верить, что это либо победа — 1:0 в ту или иную сторону, либо ничья — 1:1, либо кто-то выиграет — 2:0. Ведя 1:0, можно на контратаке подловить соперника и победить со счётом 2:0. Согласитесь, 1-2 мяча за 1,90 — очень хорошее предложение. Если предлагать 2-3 гола в матче, тут есть риск. 1-2 гола — вполне интересный и рабочий вариант".



«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

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