«Динамо» — «Зенит». Прогноз: Лунёв не подведёт действующего чемпиона России

10 августа на стадионе «ВТБ Арена» им. Льва Яшина в Москве «Динамо» сыграет с «Зенитом» в матче пятого тура чемпионата России. Букмекеры отдают предпочтение гостям: поставить на победу сине-бело-голубых можно с коэффициентом 2.30.

Анализ матча «Динамо» — «Зенит» (09.08.2019)

«Зенит» здорово начал сезон: в четырёх турах Российской Премьер-Лиги одержаны три победы при одной ничьей. Самое забавное заключается в том, что потеря очков случилась именно там, где действующий чемпион показал наилучшую игру. А в итоге едва-едва ушёл от поражения.

В матчах с аутсайдерами сине-бело-голубые выглядели вяло, тяжеловато и даже скучно, но это абсолютно нормально. Играть квалификацию в еврокубках не нужно, а лёгкий календарь во внутреннем первенстве позволял одерживать победы на минимальных оборотах.

Вполне логично, что в команде не стали торопиться с набором оптимальных кондиций, дабы сохранить силы к ноябрю-декабрю, когда настанет пора решающих поединков на групповом этапе Лиги чемпионов. Потому с «Тамбовом», «Сочи» и «Оренбургом» мало что получалось.

А вот с «Краснодаром» (1:1) питерцы выглядели совсем иначе. «Быки» за счёт прессинга более-менее ограничили соперника в дебютные 20 минут, но затем сникли и обходились вообще без остроты. Гостям повезло с несогласованностью Лунёва и Дугласа. Строго говоря, по качеству созданных моментов разгромная победа «Зенита» была даже ближе, чем ничья.

«Динамо», напротив, старт сезона завалило. Набраны всего пять очков в четырёх матчах, в двух из которых подопечные Дмитрия Хохлова получали численное преимущество ещё в первом тайме. При такой форе можно было рассчитывать как минимум на 7-8 баллов и место в группе лидеров.

Бело-голубым однозначно удался только матч против «Урала» (2:0), да с натяжкой – против тульского «Арсенала» (1:1). Там после отменного первого тайма команда заиграла трусливо, вжалась в штрафную и в конечном счёте пропустила. Встречи с «Рубином» (0:1) и «Спартаком» (0:0) болельщикам наверняка хочется забыть.

«Зенит» здорово действовал в защите в минувшем туре, а у «Динамо» всё ещё имеются громадные проблемы с реализацией. Клинтон Н'Жье пока находится не в лучшей форме, а Максимилиан Филипп только-только пополнил коллектив. Себастьян Шиманьски смотрится здорово, однако в ключевые моменты ему постоянно чего-то не хватает.

Потому аккуратный вариант просматривается без проблем – ИТМ 1 гола «Динамо» за 1.62. Вариант посмелее – бело-голубые не забьют за 2.45. В остальном хозяева достаточно хороши, чтобы навязать фавориту борьбу и ограничить его возможности в нападении, а потому при доле удачи могут рассчитывать как минимум на ничью.

В связи с этим чистую победу питерцев проверять не станем. Перестрахуемся и возьмём 2Х + ТМ 2,5 мяча за 2.05. Лишь одна из четырёх предыдущих очных встреч получилась верховой, да и предпосылок к результативной игре немного.

Ставки на матч «Динамо» — «Зенит»

«Зенит» здорово действовал в защите в минувшем туре, а у «Динамо» всё ещё имеются громадные проблемы с реализацией. Кроме того, лишь одна из четырёх предыдущих очных встреч получилась верховой. Напрашивается ИТМ 1 гола «Динамо» за 1.62. Вариант посмелее – бело-голубые не забьют за 2.45.

Ставка №1: ИТМ 1 гола «Динамо» за 1.62.

Ставка №2: «Зенит» не проиграет + ТМ 2,5 мяча за 2.05.