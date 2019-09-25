«КАМАЗ» — «Спартак»: прогноз Виктора Гусева на игру Кубка России

Известный комментатор Виктор Гусев дал прогноз на матч 1/16 финала Кубка России-2019/20 «КАМАЗ» — «Спартак».



Ставка: обе забьют за 1.91.



«Спартак» только-только вступает в борьбу за кубок, как команда Премьер-лиги с 1/16 финала. «КАМАЗ» же начинал с 1/128, пройдя по всем этим ступенькам. Лучшие результаты команды «КАМАЗ»: в середине 90-х эта команда два раза попадала в 1/4 Кубка России, но дальше не проходила. Кстати, на стадии 1/4 «Спартак» выбыл в предыдущем розыгрыше Кубка, проиграв «Уралу».



Мне кажется, что для «Спартака» в нынешней ситуации, учитывая неудачу в Лиге Европы, Кубок — это некий стимул. Может быть, в отличие от некоторых других наших топ-клубов, «Спартак» попытается здесь чего-то добиться. Во всяком случае выйдет не делать это малой кровью, а основным составом. У «Спартака» есть игроки, они набрали топовых. Другое дело, что Кононов не может объединить всех в одну структуру. Может, со временем получится. «Спартаку» есть что доказывать своим болельщикам. Столько поражений подряд: они проиграли «Браге», они проиграли «Зениту», «Уралу», «Уфе». Нужно теперь хоть что-то показать в Кубке.



«Спартак» с «КАМАЗом» встречались последний раз в 1997 году. «Спартак» тогда выиграл 6:2. Если брать общую статистику, то мы увидим восемь побед «Спартака» и две победы «КАМАЗа» в 1995 и 1997 году. Что касается «КАМАЗа» на своем поле, то замечу, что он очень хорош в ПФЛ, идет на первом месте и претендует на победу. Это зона «Урал-Приволжье».



Наверное нужно сказать, что у «Спартака» не такой плотный график, по сравнению с другими командами. 20 сентября была игра в Уфе и только 29 сентября будет матч дома с «Оренбургом». И как раз в серединке матч с «КАМАЗом». Не все так страшно.



Как мне кажется, «Спартак» будет бороться. А «КАМАЗ» на своем поле попробует возможность прыгнуть выше головы. «КАМАЗ» в этих кубковых матчах чаще забивает. Оборона у него неплохая, но спартаковцы тоже должны забить. С другой стороны есть проблемы в обороне у самого «Спартака». Я сделаю вот такой прогноз: в этой игре обе команды забьют», — сказал Гусев.



«КАМАЗ» — «Спартак». Прогноз: Кононов заткнёт критиков победой в Кубке России Красно-белые начнут великое возрождение с триумфа над клубом ПФЛ.