«КАМАЗ» — «Спартак». Прогноз: Кононов заткнёт критиков победой в Кубке России

25 сентября на стадионе «КАМАЗ» одноимённый клуб в матче 1/16 финала Кубка России примет московский «Спартак». Букмекеры считают красно-белых явным фаворитом поединка. Поставить на победу команды Олега Кононова в основное время можно за 1.31. Виктория коллектива Михаила Белова оценивается экспертами коэффициентом 8.7.

Прогноз матча «КАМАЗ» — «Спартак» (25.09.2019)

В прошлую пятницу «Спартак» потерпел третье поражение подряд в РПЛ и опустился на девятую позицию по дополнительным показателям. Само место может и не сильно характеризует выступление красно-белых, но отрыв в шесть очков от первой пятёрки – это уже серьёзно. Клуб Леонида Федуна критикуют, болельщики и эксперты ждут отставки Олега Кононова, однако дело не только в наставнике команды.



Состав «Спартака» далеко не самый талантливый даже по меркам РПЛ, многие футболисты стилистически не подходят под философию главного тренера, и даже удача повернулась к клубу не тем местом. По модной статистике ожидаемых голов xG коллектив Олега Кононова, согласно порталу Understat, превзошёл «Урал» (0.84 против 0.65) и был явно предпочтительнее «Уфы» (2.47 на 0.78). Если вдруг кто забыл: с упомянутыми соперниками красно-белые не набрали ни одного очка.



Ближайшим соперником «Спартака» станет «КАМАЗ», который свой матч также проводил в пятницу. Команда из Набережных Челнов лидирует в ПФЛ и мечтает выбить самый обсуждаемый клуб страны из Кубка России. Разумеется, скромный стадион должен быть полностью заполнен, если перекупщики проявят адекватность, но наверняка многие местные поклонника футбола поддержат гостей.



Рассуждать серьёзно о «КАМАЗе» практически невозможно, так как просматривать матчи ПФЛ – это сомнительное удовольствие даже для гурманов. Гораздо логичнее отталкиваться от «Спартака». Против столь слабого по статусу оппонента букмекеры обоснованно считают фаворитом гостей. Однако виктория красно-белых идёт за жалкие 1.31, здесь много прибыли не получишь.



Если учесть, что команда Олега Кононова пропускает даже без ударов в створ ворот от соперника, то можно отважиться на более смелую ставку. Фортуна хоть когда-то должна повернуться лицом к красно-белым, поэтому за 2.26 мы проверим сухую победу «Спартака». Всё-таки игроки «КАМАЗа» не просто так выступают в ПФЛ, значит таков сейчас их уровень.



Коллектив Михаила Белова способен провести матч тактически грамотно, но этого недостаточно. Даже между РПЛ и ФНЛ есть серьёзная разница в уровне исполнительского мастерства, а здесь идёт речь о клубе из ПФЛ. У «Спартака» уже нет еврокубков, во внутреннем первенстве неудачная серия, поэтому матч Кубка России идеально подходит Кононову для перелома отрицательного тренда.



Частенько гранды РПЛ выставляют второй состав против команд из низших дивизионов, но прямо сейчас красно-белым нужна любая победа, чтобы избавиться от негатива и продолжить строительство команды. Кононов верит в своих футболистов, а игроки поддерживают главного тренера. Пора «Спартаку» возвращать и доверие болельщиков.

Ставка на матч «КАМАЗ» — «Спартак»

С учётом еврокубков у «Спартака» пять поражений в шести последних матчах. Красно-белым необходимо реабилитироваться, а Кубок России отлично для этого подходит. «КАМАЗ» на своём поле будет мотивирован до предела, но команда из ПФЛ не должна разбираться со злым и настроенным на успех грандом РПЛ. За 2.26 мы поставим на победу коллектива Олега Кононова всухую.



Ставка: «Спартак» победит всухую за 2.26



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