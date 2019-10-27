«Локомотив» — «Спартак»: прогноз Георгия Черданцева на московское дерби РПЛ

Известный комментатор Георгий Черданцев дал прогноз на матч 14-го тура Российской Премьер-лиги «Локомотив» – «Спартак».

Ставка: победа «Локомотива» за 2.03, ИТБ 1,5 мяча «Локомотива» за 2.10.



«Если бы «Спартак» играл дома, то можно было бы о чем-то говорить. Но на своём поле, считаю, «Локомотив» должен этот матч выиграть. После «Ювентуса» «Локо», несмотря на поражение, скорее, вынес позитив из матча. Плюс быстро набирающий форму Миранчук. За победу лидера над десятой командой чемпионата дают больше двойки! Конечно, нужно брать. Также возьму индивидуальный тотал гостей».

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