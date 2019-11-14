Джокович — Федерер: прогноз Анны Чакветадзе на матч Итогового турнира ATP

Экс пятая ракетка мира, комментатор телеканалов Eurosport Анна Чакветадзе сделала прогноз на матч Новак Джокович — Роджер Федерер в групповом раунде Итогового турнира ATP, проходящем в Лондоне.



Ставка: победа Джоковича в двух сетах за 2.10.



«Новак Джокович в следующем матче сыграет с Роджером Федерером. Давайте немного поговорим о предстоящем противостоянии. Что хочется сказать по Новаку Джоковичу. Он будет сильно разозлён после того, как проиграл Доминику Тиму 6:7 в третьем сете. Мог одержать уже две победы и спокойно сыграть с Федерером. Но сейчас он будет находиться под давлением, но, с другой стороны, он настроится на эту встречу.



Федереру играть непросто. Он уже устал, ему 38 лет. Нельзя сказать, что он хорошо сыграл против Берреттини. Кажется, что Федерер не готов на сто процентов, поэтому у меня есть предположение, что Джокович выиграет в двух сетах», — сказала Чакветадзе.

Новак Джокович — Роджер Федерер. Прогноз: не сбрасывайте Маэстро со счетов Ноле выиграл у швейцарца пять предыдущих встреч.