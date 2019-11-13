Новак Джокович — Роджер Федерер. Прогноз: не сбрасывайте Маэстро со счетов

14 ноября в матче группового этапа итогового мужского турнира ATP в Лондоне Новак Джокович сыграет с Роджером Федерером. Букмекеры отдают явное предпочтение сербскому теннисисту: поставить на победу Джоковича можно с коэффициентом 1.40.

Расклад в группе Бьорга Борга полностью прояснился уже после двух туров. Доминик Тим одержал две победы и обеспечил себе место в полуфинале, а Маттео Берреттини не смог взять ни одного сета. Вне зависимости от результата заключительного матча итальянец прекратит борьбу на итоговом турнире.



Обладатель второй путёвки в полуфинал определится в очной встрече Новака Джоковича и Роджера Федерера. Оба теннисиста одержали по одной победе и потерпели по одному поражению, однако серб произвёл более цельное впечатление. Потому вполне логично, что именно он идёт у букмекеров фаворитом.

Ноле в стартовом матче смёл с корта Берреттини, отдав итальянцу лишь три гейма. Затем он уступил Доминику Тиму, хотя игра была абсолютно равной. Джокович чаще цеплялся за подачу соперника, но постоянно ошибался в решающих розыгрышах. Из девяти брейк-пойнтов он довёл до ума лишь три.



Австриец за три часа имел только четыре брейк-пойнта, но реализация оказалась стопроцентной. Новак проиграл подачу в первом же гейме решающей партии, после чего включился на полную мощность. После этого Доминик взял без хлопот лишь один гейм на своей подаче, а во всех остальных испытывал серьёзные трудности.



Серб по ходу третьего сета дважды делал обратный брейк, всё же сумел дойти до тай-брейка, где повёл со счётом 4:1. А затем проиграл пять розыгрышей подряд. И спастись в третий раз уже не сумел. Хотя в последнем сете выглядел здорово. Где-то Тиму, конечно, повезло: пару раз мяч едва-едва задел линию, несколько розыгрышей Джокович отдал сам. Но Доминик это заслужил.



Федерер на таком фоне выглядел довольно бледно. Он уступил австрийцу в двух сетах (5:7, 5:7), а затем испытал определённые сложности с Маттео Берреттини. Тем не менее в этом поединке мы попробуем сыграть от аутсайдера, потому что 1.40 на П1 кажется перебором. На то есть несколько причин.



Ноле действительно в хорошей форме. Он выиграл у Маэстро пять предыдущих очных встреч, и это очень серьёзно. Предыдущее поражение от Роджера он потерпел ещё в 2015 году, на групповом этапе итогового турнира в Лондоне. Причём отомстил в финале того же турнира, отдав швейцарцу лишь семь геймов.



Тем не менее недооценивать Федерера крайне опасно. Во-первых, предыдущий матч Роджера закончился на 7,5 часа раньше. При плотном календаре это довольно заметная фора, а ведь обоим спортсменам уже заметно за 30. Второй момент — Джокович накануне почти три часа играл с Тимом. Плотных розыгрышей было много, а в последней партии фаворит и вовсе включился на полную.



Федерер действовал с Берреттини в экономном режиме, включаясь максимально точечно. Тай-брейк первой партии он забрал безо всяких хлопот (7:2), а во втором сете сделал быстрый брейк, после чего чувствовал себя комфортно. Поединок с итальянцем длился всего 77 минут. Затяжных обменов ударов практически не было, подавляющее большинство розыгрышей оказались короткими.



В связи с этим какие-то шансы у Федерера, пожалуй, появятся. Джокович справедливо считается фаворитом, но перекос в линии кажется слишком высоким. По крайней мере в первом сете швейцарец наверняка сумеет навязать борьбу, так что рассмотрим ТБ 9,5 гейма в первой партии за 1.71. Вариант посмелее — первый сет результативнее второго за 2.33, в двух предыдущих очных встречах эта ставка проходила.



Также можно проверить тай-брейк за 2.27. В 10 последних матчах Ноле и Роджера было семь тай-брейков, а тут ещё и мотивация в порядке. Двух зайцев одним выстрелом: выход в полуфинал итогового турнира и оформление вылета для заклятого конкурента. Игра стоит свеч, так что ждём упорной борьбы.



С точки зрения ставок на исход наиболее логичным кажется вариант с победой серба через общий верх. Джокович моложе и лучше готов физически, при прочих равных это рискует сказаться в затяжном поединке. П1 + 20,5 гейма за 2.18 смотрится неплохо, можно даже изучить П1 + ТБ 21,5 гейма за 2.40.

Ставки на матч Новак Джокович — Роджер Федерер

Федерер закончил предыдущий матч на 7,5 часа раньше. Он разобрался с Берреттини за 77 минут, а Джокович отбегал с Тимом почти три часа. В связи с этим какие-то шансы у Маэстро появятся. Серб находится в отличной форме и справедливо идёт у букмекеров фаворитом, но без боя швейцарец не сдастся.



Ставка №1: первый сет результативнее второго за 2.33.



Ставка №2: тай-брейк за 2.27.