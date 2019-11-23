«Вест Хэм» — «Тоттенхэм»: прогноз Георгия Черданцева на матч чемпионата Англии

Известный футбольный комментатор и телеведущий Георгий Черданцев дал прогноз на матч 13-го тура АПЛ сезона 2019/20 «Вест Хэм Юнайтед» — «Тоттенхэм Хотспур».



Ставка: обе забьют за 1.60.



«В этом сезоне «Вест Хэм» дома одержал только две победы, и те два месяца назад. Сейчас состояние «Вест Хэма» ужасное, однако за две недели перерыва, возможно, настроение команды улучшилось. «Тоттенхэм» сделал неоднозначное назначение, поменяв Почеттино на Моуринью.

Его первый матч может получиться каким угодно, ведь мы не знаем главного, как приняла его команда, но точно знаем, что у лидеров были хорошие отношения с бывшим главным. Поэтому матч для прогнозов совершенно бесперспективный».



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