«Манчестер Сити» — «Челси»: прогноз Георгия Черданцева на матч чемпионата Англии

Известный футбольный комментатор и телеведущий Георгий Черданцев дал прогноз на матч 13-го тура АПЛ сезона 2019/20 «Манчестер Сити» — «Челси».



Ставка: «Челси» не проиграет за 2.90.



«Обе команды были почти без игроков две недели, поэтому играть придётся более или менее с колёс, но в Англии к этому привыкли. У Лэмпарда отличная пресса, эксперты даже называют его будущим тренером сборной Англии, так что для него это серьёзная проверка. «Челси» выше на очко в турнирной таблице, а пауза на сборные не могла не сказаться на игровом командном тонусе хозяев, тем более что пропустит игру один из ключевых футболистов — Бернарду Силва.

Можно, мне кажется, учитывая настрой и качество игры, которое демонстрирует в последнее время «Челси», рискнуть и поставить на то, что гости не проиграют, тем более по линии «Манчестер Сити» такой стопроцентный фаворит, как будто он играет с аутсайдером».



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