«Шеффилд» — «Манчестер Юнайтед»: прогноз Георгия Черданцева на матч АПЛ

Известный футбольный комментатор и телеведущий Георгий Черданцев дал прогноз на матч 13-го тура АПЛ сезона 2019/20 «Шеффилд Юнайтед» — «Манчестер Юнайтед».
Ставка: «Шеффилд» не проиграет за 1.77.
«С «Манчестер Юнайтед» связываться — себе дороже. Так как «Шеффилд» выше в таблице и не проигрывает пять матчей подряд, на победу гостей дают сказочный коэффициент, но кто же рискнет брать победу такого нестабильного «Манчестер Юнайтед»? Я не рискну.
Ньюкаслу и Борнмуту проиграли, а тут клуб, который с таким знаменитым соперником не играл 13 лет, да они точно все поле вспашут, чтобы добиться хорошего результата, тем более у хозяев не все ездили в сборные».
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