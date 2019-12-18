«Барселона» — «Реал»: прогноз Отара Кушанашвили на «эль класико»

Известный шоумен Отар Кушанашвили дал прогноз на матч Примеры «Барселона» — «Реал».



Ставка: пенальти за 2.95.



«Если во время «класико» на поле будет волхв — мой ученик Месси, если на поле будет кудесник Месси, если на поле будет внебрачный сын Давида Кипиани — Месси, то это один сценарий, одна драматургия. По всей имеющейся у меня информации, аргентинец будет в старте. В этом случае я предлагаю поставить на победу «Барселоны» с форой (-1,5). У кого есть какие-то сомнения в этом, то пересмотрите мой прогноз на гостевой матч «Зенита» с «Бенфикой».



При этом, когда на «Камп Ноу» играл другой волхв, другой кудесник, то я болел, конечно, за «Реал». Вы простите меня, армия болельщиков «Барсы». Когда это эпическое противостояние было инкрустировано двумя выдающимися людьми, которые рождены раньше своего времени и непонятно как вытворяли то, что они вытворяли, то это были одни матчи. Сейчас, когда Роналду там нет, то кто же там будет? Лука Модрич, которому случайно дали «Золотой мяч» и то, потому что я проплатил? Да забудьте вы про это.



Если мы говорим о симпатиях к «Реалу», то, конечно, это Зидан. Мы же все любим Зидана. Назовите мне хотя бы одного человека, который не симпатизировал бы Зидану. Помимо его безоговорочной сусальной репутации, при моей репутации дворового хулигана, он ещё и хороший человек. Но Зидан не играет на поле, там играет «Барселона».



Учитывая с неких пор и политическую подоплеку противостояния Пике с Рамосом, представьте себе, что будет происходить на поле. Значит так, ставлю на красную карточку. Какое же «класико» без красной карточки? Может быть, даже две.



Судья точно побежит к VAR. Будут спорные моменты и обязательно поставят пенальти. Играем назначение 11-метрового с коэффициентом 2,95. В таких матчах судья думает о том, как бы ему установить баланс такой, чтобы его не упрекали за свистки в одну сторону.



Будут мордобойчики, будет подлая, грязная, мерзкая игра. Так, уже выбрали удаление, пенальти и фору. Думаю, Месси сделает так, чтобы два мяча были забиты при его голевых передачах.



Русская пресса пишет: «Увядает Суарес». Вам бы всем так увядать! Но всё сделает Месси. Грустно осознавать, что мы можем наперед это говорить, но какое же счастье, что мы живём в эпоху с аргентинцем», — сказал Кушанашвили.

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