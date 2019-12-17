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«Барселона» — «Реал Мадрид», 18 декабря, прогноз и ставка на матч Примеры

«Барселона» — «Реал Мадрид», 18 декабря, прогноз
Владимир Прокофьев
В матче «Барселона» — «Реал» можно проверить коэффициент 501.00
Чего букмекеры не ждут от «эль класико». Обзор самых диких предложений экспертов.
Ставки / Прогнозы 0

18 декабря на стадионе «Камп Ноу» в центральном матче 17-го тура испанской Примеры «Барселона» примет мадридский «Реал». Встреча начнётся в 22:00 мск. Прямую трансляцию «эль класико» можно будет посмотреть по «Матв ТВ». Эксперты считают фаворитом каталонцев. Сделать ставку на Лионеля Месси и компанию в букмекерских конторах можно за 1.78. Победа команды Зинедина Зидана оценивается аналитиками коэффициентом 4.36.

С основным прогнозом на «эль класико» можно ознакомиться по ссылке ниже. В этом тексте мы рассмотрим экспресс-исходы, когда в отдельно взятом матче доступно объединение нескольких событий для повышения коэффициента. Некоторые из вариантов выглядят вполне реально и при доле везения способны привести к колоссальной прибыли.

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Коэффициент от 10.00

— Лионель Месси забьёт первым, «Барселона» забьёт от трёх голов, в матче будет подано от 11 угловых с коэффициентом 12.0

— Карим Бензема или Гарет Бэйл забьёт до наступления 11-й минуты за 14.00

— «Барселона» выиграет оба тайма, Лионель Месси забьёт от двух голов за 15.00

Из трёх предложенных вариантов с коэффициентом от 10.00 есть интересные пари, как для болельщиков «Барселоны», так и для поклонников «Реала». «Сливочные» практически наверняка отдадут территорию и сыграют на контратаках. Карим Бензема сейчас в сумасшедшей форме, а у каталонцев проблемы в обороне.

С другой стороны, команда Эрнесто Вальверде хороша именно в родных стенах и в последние сезоны регулярно переигрывает «сливочных». Лионель Месси лидирует в Примере по системе «гол+пас» при том, что аргентинец дал фору своим оппонентам из-за полученной травмы.

Коэффициент от 50.00

— В первом тайме будут реализованный пенальти и красная карточка с коэффициентом 51.00

— Каждая команда подаст меньше четырёх угловых за 91.00

— Не будет голов и угловых до наступления 31-й минуты за 91.00

Для любителей риска есть три любопытные ставки с коэффициентами от 50.00. Если вы считаете, что соперники увлекутся тактическими шахматами и борьбой в центре поля, то можно проверить отсутствие голов и угловых вплоть до 31-й минуты за 91.00. У «Реала» травмированы несколько классных фланговых исполнителей, а «Барселона» традиционно использует края только для растягивания обороны противника.

Не стоит исключать чудовищную оплошность в защите от одной из команд. На этот случай доступна ставка на то, что в первом тайме будут реализованный пенальти и красная карточка с коэффициентом 51.00. Одно неловкое движение в штрафной площади таких парней, как Серхио Рамос или Жерар Пике может оказать серьёзное влияние на ход матча.

Коэффициенты от 100.00

— Обе команды не реализуют пенальти с коэффициентом 126.00

— Карим Бензема забьёт первым, Жерар Пике будет удалён за 176.00

— «Реал» в каждом тайме забьёт от двух голов и подаст от трёх угловых, «Барселона» в обеих 45-минутках получит не меньше двух жёлтых карточек за 501.00

Самый высокий коэффициент в экспресс исходах на «эль класико» равен 501.00, но даже болельщики «Реала» вряд ли верят в проход данной ставки. Если пара карточек «Барселоны» и от трёх угловых «сливочных» в каждом тайме ещё возможны, то по два гола от команды Зинедина Зидана в обеих 45-минутках выглядят маловероятно.

Заслуживает рассмотрения вариант с первым голом в матче в исполнении Карима Бензема и удалением Жерара Пике. Французский форвард «Реала» наколотил 12 мячей за 15 поединков в Примере, а муж Шакиры получил уже восемь жёлтых и несколько раз был близок к красной. Напряжение «эль класико» может сказаться на нервах центрального защитника «Барселоны». Для коэффициента 176.00 ставка имеет право на жизнь.

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