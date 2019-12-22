«Тоттенхэм» — «Челси»: прогноз Георгия Черданцева на лондонское дерби 22 декабря

Известный футбольный комментатор Георгий Черданцев дал прогноз на матч АПЛ «Тоттенхэм Хотспур» — «Челси».



Ставка: победа «Тоттенхэма» за 2.32, обе забьют за 1.50.



«Моуринью против своей бывшей команды. Это мотивация. «Тоттенхэм» на своём поле с новым тренером играет результативно, а вот «Челси» на сложном и насыщенном матчами отрезке чемпионата, похоже, испытывает проблемы со стабильностью.

Несмотря на потери в составе из-за травм, думаю, хозяева должны оправдать статус фаворита. Тем более что уж очень хороший коэффициент на победу хозяев. Потому эту ставку и возьму. Голов, думаю, будет много».



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