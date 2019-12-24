Букмекеры: Россия — фаворит в матче МЧМ-2020 с Чехией

26 декабря в Чехии стартует чемпионат мира по хоккею среди молодёжных команд. Сборная России свой турнирный путь начнёт матчем с хозяевами турнира. По оценке аналитиков, россияне — фавориты предстоящей встречи.



Поставить на победу России в основное время можно с коэффициентом 1.60. Это примерно 59% вероятности. Шансы Чехии эксперты оценили коэффициентом 5.30 (18%). На ничью в основное время предлагается коэффициент 4.30 (23%).



Шансы сборной России победить с учётом овертайма и серии буллитов эксперты оценили коэффициентом 1.40 (68%). Поставить на победу Чехии можно за 3.00 (32%).



Помимо сборных России и Чехии в группе А также выступят сборные Канады, США и Германии.



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