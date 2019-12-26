«Челси» — «Саутгемптон»: прогноз Михаила Поленова на матч чемпионата Англии

Известный футбольный комментатор Михаил Поленов дал прогноз на матч АПЛ «Челси» — «Саутгемптон».
Ставка: обе забьют за 1.80.
«Челси» — это команда, которая сейчас меняется в лице. Меняется она в сторону омоложения, но играет при этом достаточно агрессивно. Это очень важный момент, который стоит иметь в виду. Этот факт не всегда работает им в пользу, ведь как раз молодости свойственны кое-какие увлечения, да и агрессивная игра всегда чревата последствиями в обороне.
А вот «Саутгемптон», соперник «Челси», наоборот играет прежде всего от обороны. Эта команда умеет хорошо разогнаться. А в атаке у неё играет Дэнни Ингз, который в 18 играх АПЛ забил 11 голов, из которых очень многие относятся к декабрю.
Мне кажется, в этой встрече атакующий потенциал «Челси» и летучесть «Саутгемптона», а тем более есть, кем летать и играть, могут сыграть в варианте «обе команды забьют». Я думаю, что логика рассуждения достаточно проста. Притом что и те, и другие, как мы прекрасно знаем, в нынешнем сезоне не были столпами стабильности. Поэтому ставка на то, что обе команды забьют, с коэффициентом 1,80 — это очень хороший вариант».
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