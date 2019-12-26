«Челси» — «Саутгемптон»: прогноз Георгия Черданцева на матч 19-го тура АПЛ

Известный футбольный комментатор Георгий Черданцев дал прогноз на матч АПЛ «Челси» — «Саутгемптон».



Ставка: обе забьют за 1.72.



«С одной стороны, «Челси» гораздо выше в турнирной таблице, чем «Саутгемптон». Казалось бы, какие вопросы. С другой стороны, «Челси» пока нестабилен. Команда больше играет на настроении и на эмоциях. У «Челси» были неудачи в домашних матчах. В частности, поражение от «Борнмута», от «Вест Хэма».



Но стоит обратить внимание на то, что эти поражения приходились на выходные после матчей Лиги Европы. То есть когда на подготовку времени не оставалось. Возможно, Лэмпард ещё не разобрался, как правильно готовить команду после того, как в четверг вечером у него игра в ЛЕ, особенно с далёким вылетом (например, в Валенсию). Из этого не следуют опасения относительно победы «Челси» в этом матче. Да, сейчас календарь не менее интенсивный, но всё-таки речь о поединках внутри Англии.



«Саутгемптон» в большинстве матчей на выезде забивает регулярно. Команда провела два приличных матча против «Манчестер Сити». В каждом из них забивала. Так что, несмотря на положение в турнирной таблице, «Саутгемптон» на этот матч соберётся.



Я бы не рисковал брать уверенную победу «Челси» с форой – тут как пойдёт. «Саутгемптон» сыграет в свой оборонительный футбол. А «Челси» пока не такая команда с выстроенной игрой в атаке, чтобы рассчитывать на лёгкий взлом подобной обороны. Думаю, что «Саутгемптон» после трёх матчей без голов (с «Челси») именно в предстоящей встрече забьёт. Поэтому я бы предложил поставить на то, что обе команды забьют».



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